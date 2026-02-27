SFM licita por 800.000 euros la renovación de la señalética y de la imagen de la red ferroviaria

Archivo - Sevicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) licita por 800.000 euros la renovación de la imagen y la señalética de la red ferroviaria de Mallorca. - GOIV - Archivo

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha publicado este viernes la licitación del contrato para actualizar y mejorar la señalética y la imagen corporativa de toda la red ferroviaria de la isla, con un presupuesto de 803.000 euros y un plazo máximo de ejecución de nueve meses.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, la actuación, prevista para 2026, permitirá mejorar la visibilidad y la identificación de las estaciones, así como facilitar la orientación de los usuarios, tanto en los accesos, como en el interior de las instalaciones.

La licitación se ha publicado en la Plataforma de contratación del sector público mediante procedimiento abierto, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 31 de marzo.

El análisis de la situación actual ha detectado carencias en la señalética existente, como la falta de elementos identificativos en algunos accesos, el deterioro de soportes por el paso del tiempo o actos vandálicos y la ausencia de una imagen homogénea en toda la red ferroviaria.

El contrato incluye el diseño, suministro e instalación de nuevos elementos informativos, la retirada de los soportes deteriorados y la adaptación de toda la señalética a la imagen corporativa actual.

Asimismo, se prevé el estudio de los itinerarios de acceso a las estaciones y la puesta en funcionamiento del nuevo sistema con el objetivo de garantizar una información clara y visible en toda la red.

Según la Conselleria, la intervención permitirá unificar los criterios visuales de las estaciones y mejorar la experiencia de los usuarios, además de facilitar el uso del transporte ferroviario.