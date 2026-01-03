SFM reforzará el próximo lunes el servicio de tren Palma-Inca con motivo de la Cabalgata de Reyes - CAIB

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) reforzará el próximo lunes, 5 de enero, el servicio de tren Palma-Inca con motivo de la Cabalgata de Reyes, en el marco del dispositivo especial de refuerzo de servicios ferroviarios activado durante las fiestas de Navidad.

En nota de prensa, Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha informado que SFM reforzará el servicio de tren Palma-Inca este próximo lunes, 5 de enero, con motivo de la celebración de la Cabalgata de Reyes en Palma. Este refuerzo se suma a los servicios especiales habilitados desde finales de noviembre, antes y durante las fiestas navideñas y de madrugada durante Nochebuena y Nochevieja.

Para facilitar la asistencia a la cabalgata a las familias de Mallorca, así como garantizar un regreso cómodo y seguro a sus domicilios, SFM ha programado tres servicios especiales con origen en Palma y destino Inca, con salidas a las 21.25 horas, las 22.10 horas y las 22.40 horas y con origen Inca y destino Palma a las 22.12 horas y las 22.54 horas. Estos trenes efectuarán parada en todas las estaciones intermedias y se suman al servicio regular habitual.

Este refuerzo forma parte del programa especial de incremento de frecuencias durante los fines de semana, activado el pasado 22 de noviembre coincidiendo con el encendido de las luces de Navidad en Palma, y que se mantendrá hasta el día de Reyes, el 6 de enero, cuando finalizan las fiestas navideñas.

En el marco de esta iniciativa, orientada a fomentar el uso del transporte público y a ofrecer una alternativa eficiente, cómoda y segura a los desplazamientos en vehículo privado, SFM ha incorporado un total de 16 trenes especiales al servicio habitual durante los fines de semana.

Asimismo, la empresa ferroviaria ha ampliado en 15 minutos el horario de la última salida desde la estación Intermodal de Palma, garantizando la cobertura de todas las estaciones del recorrido. Y en Nochebuena y Nochevieja, el servicio de tren se ha ampliado durante toda la madrugada.