'Si comes higo, que sea el mío': así promocionan el producto local en un pueblo de Mallorca

'Si Comes Higo, Que Sea El Mío': La Curiosa Campaña Para Promocionar El Producto Local De Mallorca - ARCUFI

PALMA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Recuperación del Cultivo de la Higuera (Arcufi) ha presentado este sábado la campaña 'Si menges figa, que sigui la meva' (Si comes higo, que sea el mío) con la que se pretende reivindicar la importancia, la necesidad y la urgencia de consumir alimentos de proximidad.

Concretamente, la campaña va dirigida a promover el consumo de higos cultivados en Mallorca y sus derivados.

Desde el nacimiento de Arcufi, se ha trabajado con el fin de promover la recuperación del cultivo de las variedades locales de higueras como medida para preservar la agrobiodiversidad y, por lo tanto, el patrimonio agrario y cultural.

Este año se ha puesto en marcha una campaña de reivindicación y reflexión para todas aquellas personas vinculadas al mundo rural y, también, para todas aquellas que solo con el gesto de comprar fruta pueden ayudar a mantener este patrimonio.

Esta campaña, que se ha presentado este sábado irá acompañada de actos y acciones durante los próximos meses y nace con el objetivo de consolidar la fiesta des Sequer, como una jornada festiva, cultural y gastronómica, pero también reflexiva y discursiva.

Según han avanzado, el día 29 de agosto se celebrará en Lloret de Vistalegre la 45 edición de la fiesta des Sequer, una celebración que nació en 1981 con la intención de recuperar la fiesta que antiguamente se celebraba en las posesiones cuando había acabado la tarea de secar los higos.

Con los años, el origen de la celebración continúa siendo el mismo, la muestra de higos. La fiesta ha ido creciendo, ha incorporado nuevos espacios como el mercadillo gastronómico y, año tras año, son muchas más las personas que la visitan.