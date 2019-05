Siete candidaturas municipales de Mallorca firman un manifiesto para "construir una red municipalista" en la Isla

Publicado 23/05/2019 12:23:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Siete candidaturas que concurren a las elecciones municipales en diferentes pueblos de Mallorca han firmado esta mañana el manifiesto 'Construint xarxa municipalista a Mallorca', con el que quieren hacer "un gesto colectivo de unidad y encuentro" respecto a su "visión compartida" del municipalismo.

El manifiesto ha sido firmado por Alternativa per Artà, Gent per Sineu, Volem Sencelles, La Valldemossa que Volem, Alternativa per Pollença, Alternativa per Santa Maria y Crida per Palma.

Estas candidaturas han resumido en diez puntos "el tipo de municipio" que aspiran a construir y por el que se comprometen a trabajar.

Así, abogan por "municipios justos", "inclusivos", "igualitarios", "cooperativos" y "respetuosos por el medio ambiente", entre otros apartados recogidos en el manifiesto.

Asimismo, el escrito defiende "priorizar los derechos y la calidad de vida de los residentes ante la turistificación que condena a convertirse en un gran parque temático", potenciar la economía social, dar importancia al desarrollo personal, cultural y artístico, "adoptar medidas por la protección de la lengua, la diversidad cultural, el conocimiento y la memoria histórica" y combatir el maltrato animal.

Según ha indicado Crida, este documento pretende ser "un punto de partida" para trabajar los próximos años en una "red municipalista" en Mallorca.