Siete empresas baleares participarán en el evento para empresas emergentes e inversores South Summit en Madrid

Expositor de Baleares con algunos de los representantes al South Summit - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete empresas de Baleares mostrarán sus proyectos en el evento para compañías emergentes e inversores South Summit que se celebrará en Madrid del 3 al 5 de junio.

El Govern, a través de la Fundación Bit y ADR Baleares, acompañará a estas empresas con un "alto componente innovador" para potenciar la visibilidad y facilitar la consecución de financiación, según ha indicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado.

Las empresas se ubicarán en un espacio expositor del evento y dispondrán de manera totalmente gratuita de un espacio en el expositor del Govern.

"Se trata de un escaparate estratégico donde podrán darse a conocer ante grandes corporaciones y potenciales inversores, al generar nuevas oportunidades de negocio y colaboraciones", han subrayado.

Las siete empresas seleccionadas que participarán de la mano del Govern podrán demostrar el potencial de la región no sólo en el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA), sino especialmente en el sector TIC-Turismo, donde Baleares aporta "experiencia y un liderazgo internacional consolidado".

Una de ellas es AtalaIA, que es una empresa tecnológica ubicada en el ParcBit que desarrolla inteligencia artificial aplicada para transformar datos complejos en decisiones claras para el tejido empresarial.

Dimoni es una plataforma de marketing basada en IA y automatizaciones, alojada actualmente en el programa de apoyo a emprendedores de la Fundación Bit --Emprenbit-- para optimizar la estrategia digital de las empresas.

También se desplazará Ubex, una plataforma de infraestructura y ejecución de IA soberana diseñada para entornos regulados. La empresa aprovechará el marco del South Summit para lanzar la primera edición de Ubex Labs, un programa formativo intensivo de verano orientado a la formación práctica en IA y automatización de procesos. Su programa de mentoría ofrecerá a los participantes la oportunidad de trabajar en proyectos reales con aplicación directa en empresas, donde aprenderán a desarrollar agentes de IA, automatizar flujos de trabajo y construir aplicaciones.

Hotel Experiences es una firma tecnológica focalizada en la mejora de la experiencia del cliente y la optimización de la gestión hotelera, que es un "claro ejemplo" de cómo la digitalización transforma el sector hotelero balear hacia un modelo más eficiente y orientado a la excelencia.

De igual modo, se contará con la presencia de Sentinella, una innovadora plataforma de 'climate tech' orientada a la monitorización inteligente y la regeneración ambiental, desarrollada por la empresa Regenera Natura y situada en el CentreBit Ibiza.

Por su parte, Voltic es una compañía especializada en tecnología energética y movilidad sostenible que ofrece soluciones de infraestructura inteligente para el sector turístico, al conectar la transición verde con las necesidades actuales de los alojamientos y transportes modernos, y que ha sido la ganadora de la última edición de los premios Emprende XXI.

La plataforma digital WeSea Boats está especializada en el turismo náutico y de recreo, al modernizar la comercialización y gestión de chárteres y experiencias marítimas, uno de los nichos turísticos con más proyección de crecimiento y valor añadido en las Islas.

"Para estas empresas, participar en un acontecimiento de ámbito internacional como el South Summit supone una oportunidad única de ganar visibilidad, situarse en el principal escaparate emprendedor del sur de Europa, acceder a financiación gracias al contacto directo con 'business angels' y fondos internacionales y aprovechar un 'networking' de alto valor, en un entorno que facilita alianzas estratégicas clave para su crecimiento", han apuntado.