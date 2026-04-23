Sigue en estado crítico en la UCI la mujer de 45 años herida en explosión de la vivienda en Eivissa

Varios servicios de emergencia en el lugar del suceso. - Germán Lama - Europa Press

EIVISSA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 45 años herida grave en la explosión de una vivienda en Eivissa sigue crítica en la UCI del Hospital Can Misses, según ha informado el Área de Salud pitiusa.

Además, un joven de 23 años herido en la explosión fue trasladado este miércoles a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia, además de otra joven de 21 años herida grave en el siniestro que anteriormente fue trasladada a la misma unidad.

El cuarto herido, un joven de 21 años y nacionalidad española, permanece ingresado en la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Eivissa.