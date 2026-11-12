Siguen las actuaciones de restauración forestal en el Port des Canonge tras el temporal de septiembre. - CAIB

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, por medio del Instituto Balear de la Naturaleza (IBANAT), continúa desarrollando los trabajos de restauración forestal y reducción del riesgo de incendio en las zonas afectadas por el temporal de viento del pasado 9 de septiembre de 2026, especialmente en el entorno del Port des Canonge, en el municipio de Banyalbufar, una de las áreas más afectadas por este episodio meteorológico.

El temporal afectó a una superficie aproximada de 194,11 hectáreas de los términos municipales de Banyalbufar, Esporles y Valldemossa, de las cuales 159,65 hectáreas corresponden a terreno forestal.

El 94 por ciento de la superficie afectada, equivalente a 182 hectáreas, se encuentra dentro del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, mientras que 109,13 hectáreas forman parte de espacios de la Red Natura 2000.

El conseller Joan Simonet ha explicado que las actuaciones se centran en restablecer las condiciones de seguridad en las zonas afectadas, reducir el riesgo de incendio forestal y facilitar la recuperación de los espacios forestales de la Serra de Tramuntana.

En este sentido, ha destacado la importancia de disponer de una planificación previa, personal cualificado y maquinaria especializada para intervenir en terrenos de orografía compleja, como los del Port des Canonge.

Asimismo, Simonet ha hecho referencia a la coordinación con el Ayuntamiento de Banyalbufar y el Consell de Mallorca durante las diferentes fases de la actuación.

"La colaboración entre las administraciones implicadas ha permitido coordinar los trabajos desde el inicio de la emergencia y definir las actuaciones necesarias para recuperar las zonas afectadas y mejorar sus condiciones de seguridad", ha señalado.

Cabe recordar que durante el episodio se registró una racha máxima de viento de 158 km/h, que provocó daños en aproximadamente 58.841 árboles de gran porte, principalmente pinos carrascos (Pinus halepensis) y, en menor medida, encinas.

Las infraestructuras situadas en la interfaz urbano-forestal y la red viaria del núcleo del Port des Canonge también resultaron afectadas.

En concreto, se registraron daños en un perímetro de 1.828 metros de zonas urbanizadas y en el entorno de entre 25 y 30 viviendas aisladas. En cuanto a la red de caminos y accesos, se contabilizaron 8.144 metros lineales afectados.

Tras el temporal, la Conselleria llevó a cabo una prospección de la zona para determinar el alcance de los daños, cuyos resultados se recogieron en un plan preliminar de evaluación de daños sobre los hábitats forestales.

Este documento permitió identificar las zonas de intervención prioritaria, especialmente la red viaria y los puntos críticos situados en el entorno de las áreas urbanas.

El pasado 8 de octubre, la Conselleria incorporó a la zona equipos propios del Ibanat. El dispositivo está integrado por brigadas de cinco personas especializadas, formadas por un capataz y cuatro operarios, equipadas con un tractor dotado de cabrestante y herramientas específicas para la extracción de madera.

Además, disponen de una trituradora de gran tonelaje para triturar in situ la biomasa forestal acumulada. Está previsto que estas actuaciones se mantengan hasta que se hayan completado los trabajos de restauración de los puntos considerados prioritarios.

Con todo, la Conselleria ampliará próximamente el dispositivo mediante una resolución de emergencia para encargar trabajos adicionales al medio propio Tragsa, por un importe de 190.120 euros. Esta actuación permitirá incrementar la capacidad de intervención en las zonas afectadas, especialmente en lo que respecta a la gestión y retirada de árboles que presentan riesgo de caída.

Los trabajos tienen como objetivos principales mejorar las condiciones de seguridad en el entorno de las viviendas y las vías de acceso, reducir la acumulación de biomasa forestal procedente de los árboles afectados y disminuir el riesgo de incendio forestal derivado de la presencia de combustible vegetal muerto.

ANTECEDENTES DE TEMPORALES CON AFECCIÓN FORESTAL

Los episodios de viento intenso con consecuencias sobre las masas forestales no son un fenómeno aislado en Baleares. A lo largo de los últimos años se han registrado diversos temporales con afecciones importantes, entre los que destacan los de los años 2001, 2018, 2019 y, especialmente, el del 29 de agosto de 2020.

Este último episodio afectó de manera severa a la misma franja de la Serra de Tramuntana y provocó daños importantes sobre la vegetación y el paisaje forestal. Algunas de las zonas afectadas todavía se encontraban en proceso de recuperación cuando se produjo el temporal del pasado mes de septiembre, lo que incrementa la necesidad de llevar a cabo actuaciones de restauración.

La recurrencia de estos episodios pone de manifiesto la importancia de disponer de medios de respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos, que pueden verse agravados por los efectos del cambio climático.

En este contexto, las actuaciones forestales deben permitir, por una parte, restablecer las condiciones de seguridad y los accesos afectados y, por otra, favorecer la recuperación de las masas forestales y su capacidad de respuesta ante futuros episodios.

Para llevar a cabo estas intervenciones, especialmente en zonas de orografía compleja, es necesario disponer de personal cualificado y maquinaria especializada, tanto para las tareas iniciales de emergencia como para los trabajos posteriores de restauración forestal.