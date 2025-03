Simonet afirma su intención de impulsar un pacto por el futuro de la payesía y dice que ya hay un primer borrador

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha señalado que tiene intención de impulsar un pacto por el futuro de la payesía del que ya se ha elaborado un primer borrador que ha sido trasladado al sector.

Así lo ha dicho este martes el conseller en una comparecencia en el pleno del Parlament, solicitada por MÉS per Mallorca, para explicar el trabajo realizado de apoyo al sector primario, teniendo en cuenta que el pasado mes de abril se aprobó una proposición no de ley (PNL) que, según MÉS, no se ha cumplido.

Simonet ha explicado que la Conselleria elaboró un primer borrador del pacto el año pasado que ha sido remitido al sector pero que no se ha continuado trabajado en ello a causa del "volumen de trabajo" en otros temas.

Igualmente, ha asegurado que desde su departamento tienen la intención de ponerlo en marcha, destacando que "había un compromiso de todo el mundo" para trabajar en este sentido.

Precisamente, el diputado eocosberanista Ferran Rosa ha reclamado la puesta en marcha de este pacto argumentando la "necesidad de tener una hoja de ruta a largo plazo para asegurar la viabilidad del sector".

Igualmente, el diputado ha recordado que la PNL recogía medidas en el ámbito europeo, estatal, autonómico, insular y local en relación con la simplificación de los procesos administrativos. En concreto, instaba al Govern, al Gobierno central y a la Unión Europea a agilizar y simplificar los procesos de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

En este sentido, Simonet ha señalado que hay algunas cuestiones de la iniciativa que se han solicitado al Gobierno central y que "no se sabe" si han respondido.

Por otro lado, ha expuesto que el Observatorio de Precios lleva seis meses en marcha y que, en relación con el producto local, se ha establecido por ley una definición para impulsar política en este sentido "con una dinámica adecuada".

Sobre esta cuestión ha indicado también que se ha iniciado un plan de promoción de producto local consensuado con el sector y que la presencia del Govern en ferias como Fitur, Horeca e ITB responde también a defender y dar a conocer el producto local balear.

En el ámbito europeo, la proposición aprobada instaba a la Unión Europea a poner en marcha un marco normativo específico para islas, una cuestión que según Simonet ha obtenido respuesta y la Unión Europea ha tomado nota.

En cuando a las ayudas a la sequía, ha reconocido que van un poco atrasados pero que en cuatro meses se concedieron los expedientes y se están comenzando a pagar.

Entre otras cuestiones, ha negado que esté previsto cerrar oficinas del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (Fogaiba).

Por otro lado, para Rosa, el "principal cambio" que ha vivido el sector es que este año ha llovido más que el anterior, una cuestión que no depende de la Conselleria. Por ello, ha preguntado qué se ha hecho del cumplimiento de la PNL y del pacto anunciado para el futuro del sector.

Igualmente, ha lamentado que cuatro de cada seis euros que Agricultura solicitó para proyectos financiados con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) han sido denegados, a pesar que el sector reclama que el ITS sirva para compensar los beneficios medioambientales que genera el sector.

Concretamente, Rosa ha señalado que para las ayudas agroambientales en explotaciones agrarias y ganaderas se pidieron 64 millones de euros y se otorgaron 13.

Sobre esta cuestión, Simonet ha explicado que algunos de los proyectos del ITS se han financiado con fondos propios, por ejemplo en la línea de producto local. En cuanto a los fondos destinados a las ayudas agroambientales, ha dicho que se pidieron directamente 13 millones de euros.