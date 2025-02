Simonet dice que PSIB es como un chihuahua que "sólo ladra y hace ruido, pero a la hora de la verdad se esconde"

El PSIB acusa a Simonet de informar al promotor de la macrogranja de Sineu de que el proyecto se autorizaría

PALMA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha acusado este martes al PSIB de ser como un perro chihuahua, "que sólo ladra y hace ruido, pero a la hora de la verdad esconde las orejas".

En el pleno del Parlament de este martes, el conseller ha respondido de este modo al diputado del PSIB Marc Pons que, en relación a la macrogranja de Sineu, ha acusado al Govern y al Ayuntamiento de Sineu de "sentarse" con el promotor para informarle de que el proyecto saldría adelante.

El conseller, sin embargo, ha asegurado que el Pacte tuvo tiempo para impulsar medidas en este sentido en el pasado e incluso presentar alegaciones a una normativa estatal en materia de explotaciones porcinas como la que ahora pretende poner en marcha la empresa de la macrogranja avícola de Sineu.

"Me dijo que yo era un cachorro y que me ponía de perfil. Le ha salido mal. Los perros que pastorean ovejas no ladran ni muerden, pero saben qué hacer para proteger al ganado. No son como el chihuahua, que ladra y hace mucho ruido, pero que a la hora de la vedad, se esconde", ha afirmado Simonet.

El conseller ha defendido el decreto del Govern contra las macrogranjas y ha garantizado que en Sineu no se autorizará ninguna granja intensiva "ni grande ni pequeña".

Pons, por su parte, ha asegurado que el decreto del Ejecutivo "no servirá para nada" si se pueden seguir autorizando macrogranjas. "Alguien de la Conselleria está fallando", ha concluido el diputado del PSIB.