Simonet enumera sus 38 planes de biodiversidad y el PSIB le afea que sean todos con fondos europeos y estatales

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha enumerado 38 de los planes de biodiversidad que ha puesto en marcha su departamento a lo largo de la legislatura, a lo que el PSIB le ha afeado que sean todos con fondos europeos y estatales.

Ha sido durante la pregunta que la diputada socialista Pilar Carbonero le ha formulado en la sesión de control del pleno del Parlament de este martes.

Cuando la socialista le ha preguntado por las colaboraciones que la Conselleria mantiene en materia de biodiversidad, Simonet ha empleado prácticamente todo el tiempo de su intervención en enumerar 38 planes puestos en marcha.

Entre ellos ha destacado algunos relativos a la protección del parque natural de Llevant, formación de alumnos, restauración de hábitats, actuaciones de prevención de incendios y protección de especies como las sargantanas y los ferrerets.

Carbonero, por su parte, ha recriminado al conseller que todos los planes mencionados estén financiados con fondos europeos y estatales.

"Todo esto lo ha heredado. ¿Qué ha hecho con sus recursos y su programa electoral? De esto ya hablaremos otro día, a ver si lo ha gastado", ha señalado.

Simonet, en los pocos segundos que le restaban para su contrarréplica, ha asegurado que cuando llegó a la Conselleria se encontró "todos los planes caducados o sin hacer".