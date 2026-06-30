Simonet garantiza la protección de es Trenc y reitera que la gestión vía decreto no implica desprotección

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha garantizado la protección de es Trenc y ha reiterado que la gestión vía decreto no implica desprotección.

"Que no te engañen. El Govern no desprotegerá ni un metro cuadrado de es Trenc. Ni hoteles, ni urbanizaciones, ni yates, ni puertos deportivos, ni nada de lo que se está diciendo. Es Trenc seguirá protegido", ha afirmado en un vídeo en redes sociales recogido por Europa Press.

Según el conseller, es la ley de conservación de la naturaleza la que determina que los parques se tienen que gestionar por decreto y ha reiterado que la figura del decreto aprobado por el decreto del Consell de Govern no implica desprotección.

A modo de ejemplo, el conseller ha recordado que vía decreto se ha ampliado en 500 kilómetros el área de protección de Cabrera, se ha restringido la velocidad de las embarcaciones en la isla del Aire y la Dragonera, se ha regulado la masificación en el cabo de Cavalleria.