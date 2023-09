Simonet se muestra partidario de permitir una actividad turística "moderada" a los agricultores

PALMA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, se ha mostrado partidario de permitir que los agricultores de Baleares puedan desarrollar una actividad turística "moderada" dentro de los explotaciones agrarias.

Así lo ha indicado el responsable del ramo en la Comisión de Economía celebrada este jueves en el Parlament, al ser preguntado por los distintos parlamentarios sobre las actividades complementarias que su Conselleria podría dejar que implantaran en las explotaciones.

De esta manera, el conseller ha defendido que, sin que los agricultores "pierdan su función básica que es la producción de alimentos", se puedan hacer otras actividades "propias del suelo rústico y que generen unas rentas complementarias que mejoren la rentabilidad de la explotación".

"Un agricultor que quiera desarrollar una actividad turística moderada, no un hotel, en su explotación agraria lo tiene que poder hacer pero esto no significa que quite las vacas, sino que se tiene que buscar la compatibilidad y no poner trabas ni prohibir, se le tiene que regular", ha declarado.