Simonet niega haber hecho "propaganda" con el plan de conservación marina tras las críticas del PSIB

Archivo - El PSIB acusa a Simonet de hacer "propaganda" con el plan de conservación marina. - PARLAMENT - Archivo

PALMA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha rechazado que la presentación del plan de conservación marina del Govern tuviera un carácter "propagandístico", como ha considerado el PSIB, y ha defendido que el objetivo fue dar a conocer el documento a la ciudadanía.

Así lo ha asegurado este miércoles durante la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Parlament, después de que la diputada socialista Maria Pilar Carbonero haya acusado al Govern de presentar el plan sin concretar sus medidas y de no haber facilitado una copia del documento pese a haberla solicitado el pasado mes de marzo.

En este sentido, Simonet ha señalado que revisará la petición para remitir la información solicitada y ha defendido la difusión pública del plan. "Es importante que se transmita a la ciudadanía", ha afirmado, al tiempo que ha insistido en que se trata de "información" y no de propaganda.