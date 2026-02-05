Simonet pide a Kadis que el nuevo reglamento pesquero no obligue a avisar de las capturas antes de entrar en el puerto

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natura, Joan Simonet, (i) y el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, (d). - CAIB

PALMA 5 Feb.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha pedido este jueves al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, que las políticas pesqueras europeas sean sensibles a las realidades de los diversos territorios y, especialmente, a las regiones insulares y ha pedido especialmente que el nuevo reglamento de control pesquero no obligue a hacer un preaviso de las captures antes de entrar en el puerto.

Simonet y el director general de Pesca, Antoni M. Grau, se han reunido con Kadis y con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, para abordar los principales retos del sector pesquero en Baleares y reforzar los mecanismos de cogestión como modelo de gobernanza compartida.

El conseller ha destacado que el encuentro con el comisario ha supuesto una nueva oportunidad clave para trasladar a Europa la singularidad de la pesca en las Islas desde el territorio y con el sector como protagonista, según ha recogido la Conselleria en un comunicado.

Joan Simonet ha advertido al comisario europeo que factores como la dimensión de la flota, la fragmentación territorial o los sobrecostes estructurales condicionan la viabilidad del sector pesquero. Por ello, ha insistido en la necesidad de que los futuros instrumentos normativos y de financiación europeos incorporen criterios adaptados a esta realidad insular.

El conseller ha hecho referencia al hecho de que el nuevo reglamento de control pesquero se adapte a la flota del Mediterráneo, y que no se obligue a hacer un preaviso de las captures antes de entrar en el puerto.

Asimismo, Simonet ha reivindicado el modelo balear de cogestión pesquera y ha destacado que la implicación directa de los pescadores en la toma de decisiones ha demostrado ser una herramienta eficaz para avanzar en sostenibilidad y corresponsabilidad. Actualmente, más del 70 por ciento de la flota profesional del archipiélago participa en órganos de cogestión.

Simonet ha insistido en que el Govern continuará trabajando codo con codo con los pescadores y defenderá y trasladará sus reivindicaciones con el objetivo de garantizar la rentabilidad del sector.

En este sentido, también ha agradecido personalmente a la secretaria general de Pesca la colaboración constante con el Ministerio para reivindicar ante Europa las necesidades del sector pesquero en el Mediterráneo.

Por su parte, Artime se ha referido a la pesca en territorios insulares y ha destacado, en particular, el papel singular del sector pesquero en Baleares. Asimismo, ha recordado la necesidad urgente de que la Comisión presente una propuesta de modificación del Reglamento del Mediterráneo y una simplificación de la política pesquera común, con el objetivo de garantizar la viabilidad económica y social del sector, en línea con su importancia estratégica.

ENCUENTRO CON EL SECTOR PESQUERO

Junto con representantes de la Conselleria y del Ministerio, el comisario europeo también se ha reunido con pescadores de Cala Rajada para conocer el funcionamiento del sistema de reservas marinas de las Islas y los beneficios que aporta tanto para la conservación de las especies como para la sostenibilidad de la actividad pesquera.

Dentro del programa de la visita, se ha celebrado un almuerzo en el muelle pesquero de Palma, organizado por la Federación Balear de Cofradías de Pescadores y Opmallorcamar. El menú, elaborado con pescado local y productos del sector primario de Baleares, se ha basado en pesca de proximidad y producto local.

PETICIÓN AL MINISTERIO

Durante la jornada, el Govern ha planteado al Ministerio la necesidad de revisar la aplicación del sistema de declaración de capturas de la pesca recreativa, con el objetivo de implantarlo de manera progresiva y adaptada a la realidad del sector.

Además, se ha abordado la elaboración de un plan de pesca específico para la flota de arrastre de Baleares, mediante una orden propia, en paralelo al ya existente para la flota de Alicante que opera en las Pitiusas.

Otras cuestiones que se han tratado han sido la prohibición de la pesca de cerco hasta seis millas alrededor de las islas Pitiusas y Menorca, así como el impulso de las reservas marinas de Sóller (Mallorca) y del Baix Fondo (Formentera).

CLAUSURA DE LA JORNADA

La jornada, titulada 'Pesca, insularidad y cogestión', en la que han participado más de 50 pescadores profesionales de Baleares, ha puesto de manifiesto que la pesca profesional en territorios insulares afronta retos específicos derivados de la insularidad, como el encarecimiento de los costes, las dificultades logísticas, la dependencia de suministros externos o una competencia que no siempre se produce en igualdad de condiciones. Estos factores se ven agravados por el cambio climático y la presión sobre los recursos.

En este contexto, el conseller Simonet, que ha clausurado la jornada, ha insistido en la importancia de que la Unión Europea incorpore la insularidad como criterio estratégico en sus políticas pesqueras y en los futuros mecanismos de apoyo al sector.

Además, el director general de Pesca del Govern ha explicado el funcionamiento de la cogestión como modelo de futuro, basado en la colaboración real entre administraciones, pescadores, comunidad científica y entidades sociales, y ha reivindicado el papel activo del sector en la toma de decisiones.

Cabe recordar que la jornada forma parte de un programa de trabajo de dos días, con una primera sesión pública centrada en el intercambio de experiencias entre territorios insulares del Mediterráneo y del Atlántico, y una segunda sesión de carácter más técnico, con reuniones de trabajo y encuentros privados.

En esta primera jornada pública han participado ponentes de distintos territorios insulares europeos, como Federico Gelmi, de Pantelleria (Italia); Kostas Michailou, de las islas griegas; el asesor científico de la Unión de Pescadores Profesionales a Pequeña Escala de Chipre, Antonis Petrou, y el biólogo marino, pescador y exdirector general de Pesca del Gobierno de Canarias, Carmelo Dorta.

Por parte de Baleares, el presidente de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, Domingo Bonnín, ha explicado la realidad del sector pesquero en el archipiélago. Además, y a través de videoconferencia, también ha participado en la primera sesión el presidente de la Asociación de Productores de Especies Demersales de las Azores (Portugal), Jorge Gonçalves.

El director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha moderado el coloquio con el que se ha cerrado la jornada, y que ha contado con la participación de Antoni Marzoa, del MEDAC; Sergi Tudela, de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo; Raúl García, de WWF; Iván Pérez, de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, y Hilmar Hinz, del IMEDEA-CSIC-UIB.