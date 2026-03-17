Simonet presentará en "dos meses como muy tarde" la modificación del PRUG de ses Salines de Eivissa y Formentera

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

FORMENTERA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha avanzado que "en dos meses como muy tarde" el texto de la modificación del Plan de Regulación y Usos y Gestión del Parque Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera estará en exposición pública, un documento que el conseller confía en tener aprobado antes de que finalice la legislatura.

El diputado del Grupo Mixto, Llorenç Córdoba, ha preguntado por el estado de la modificación puntual del Plan de Regulación y Usos y Gestión del Parque Natural de ses Salines anunciada para que s'Estany des Peix pase a ser de fondeo regulado.

Córdoba ha señalado que el objetivo era "ordenar una situación complicada", aunque con el tiempo se ha visto que había cosas que no quedaron bien resueltas. Además, ha destacado que es una cuestión "importante para Formentera", por lo que no puede quedar a medio hacer.

Simonet ha recordado que hace más de 20 años que se aprobaron documentos como el PRUG de ses Salines, sin llevarse a cabo ninguna revisión para adaptarlos a las nuevas circunstancias. Por ello, en agosto de 2024 se iniciaron los trabajos para revisar estos documentos y en breve podrán estar en exposición pública.

El conseller ha confiado en que el nuevo texto satisfaga las demandas de los vecinos de Formentera.