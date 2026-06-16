Simonet sostiene que las agroestancias que contempla la nueva ley agraria son una petición del sector

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha sostenido que las agroestancias que contempla la nueva ley agraria, que el Govern pretende aprobar próximamente para iniciar su tramitación parlamentaria, son una petición del sector.

De este modo se ha expresado al ser preguntado en el pleno del Parlament de este martes acerca del nuevo texto legislativo por parte de la diputada socialista Malena Riudavets.

Simonet ha reivindicado que durante el tiempo que la ley estuvo en exposición pública, a finales del año pasado, recibió centenares de propuestas por parte de las entidades.

De las que son exclusivamente del sector, una decena, presentaron alrededor de 260, de las cuales han sido estimadas 190 de forma total o parcial. Las que no entrarán en el texto, ha justificado, es porque exceden el alcance de la ley o contravienen la normativa europea.

El sector, ha enumerado el conseller, ha pedido medidas como compensaciones por los usos impropios, acceso prioritario al agua, vincular la actividad complementaria a la agrícola, mantener las actividades complementarias iniciales, ampliar las facilidades de las explotaciones agrarias, más producto local, más simplificación o perseguir el fraude.

Todo ello, ha garantizado, estará dentro del texto cuando este llegue a la Cámara autonómica. "Nadie ha pedido subvenciones, solo herramientas", ha subrayado.

Sobre las agroestancias, una de las medidas que más polémica causaron durante el inicio de la elaboración de la ley y que Riudavets ha vaticinado que provocará la "desaparición" de la actividad agrícola por la influencia de las "actividades especulativas", Simonet ha negado este extremo y ha insistido en que es una petición del sector.

"Usted estuvo la semana pasada conmigo en Eivissa con la secretaria de Estado de Agricultura, en una cooperación de ganaderos profesionales. ¿Qué le pidieron? Le pidieron desarrollar las agroestancias. Eso no lo cuenta", ha asegurado.

Según el conseller, la sensación que tiene el sector agrario del PSIB es que son "unos teletubbies en los mundos de yupi".