Simonet visita la primera alzamara de Formentera, utilizada ya por 40 productores

EIVISSA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha visitado este miércoles la almazara de la Cooperativa del Campo de Formentera para conocer el desarrollo de la primera campaña de elaboración de aceite en las instalaciones, que comenzó el pasado 30 de septiembre y está previsto que finalice el 15 de octubre. En esta primera campaña, un total de 40 productores hacen uso de la almazara.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, es la primera vez que los productores de Formentera disponen de una almazara de estas características en la isla.

Hasta ahora, una vez recogida la aceituna, tenían que trasladarla a Eivissa para poder molturarla, con los costes y el tiempo de transporte que ello suponía y con la consiguiente pérdida de frescura de la aceituna antes de iniciar el proceso de elaboración.

"El hecho de que los productores de Formentera puedan recoger la aceituna y molturarla en la propia isla evita tener que trasladarla a Eivissa. Esto reduce tiempos y costes y permite que la aceituna llegue a la almazara en mejores condiciones", ha señalado Simonet.

El conseller ha remarcado que "en un territorio insular, y especialmente en una isla como Formentera, poder transformar el producto allí donde se produce es especialmente importante. Facilita el trabajo de los agricultores, reduce los condicionantes derivados de la insularidad y da más posibilidades al producto local".

Del total de 40 productores que hacen uso de la almazara, siete son profesionales que destinarán el aceite a la comercialización, mientras que el resto son pequeños productores que elaborarán aceite principalmente para consumo propio.

Simonet ha destacado esta participación de los pequeños productores, asegurando que "que haya 40 productores que lleven su aceituna a la almazara, tanto profesionales como personas que mantienen pequeñas producciones para consumo propio, demuestra que la agricultura también es territorio, paisaje y una forma de mantener viva una actividad que forma parte de Formentera".

La campaña comenzó el 30 de septiembre y hasta ahora ya se han molturado cerca de 18.000 kilos de aceituna. La previsión de la Cooperativa del Campo es alcanzar alrededor de 40.000 kilos cuando finalice la campaña, el próximo 15 de octubre. La cifra será inferior a la del año pasado, cuando se recogieron unos 80.000 kilos de aceituna en Formentera.

Desde la Cooperativa han destacado que esta primera campaña se vive con incertidumbre, pero también con mucha ilusión. Durante estos primeros días las instalaciones todavía se encuentran en fase de ajustes y pruebas y, por este motivo, consideran que es pronto para hacer una valoración sobre el rendimiento de la aceituna o las características del aceite obtenido.

El presidente de la Cooperativa del Campo, Marcos Ribas, ha valorado especialmente el hecho de que tanto los productores profesionales como los pequeños productores de la isla puedan realizar todo el proceso en Formentera.

La Conselleria ha destacado que la elaboración de aceite no es una actividad nueva en Formentera. Tradicionalmente, existían pequeños molinos familiares destinados sobre todo a la elaboración para consumo propio o del entorno más cercano.

La almazara permite ahora prestar servicio de forma conjunta a los productores de Formentera y evitar que tengan que salir de la isla para transformar la cosecha. La participación de 40 productores en esta primera campaña refleja, además, las dos realidades que conviven en el cultivo del olivo en Formentera, con explotaciones profesionales que comercializan su producción y los pequeños productores que mantienen el cultivo y la elaboración de aceite para consumo propio.