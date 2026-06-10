El sindicato Tecnos pide dotar de "personal suficiente" el servicio de Oncología Radioterápica de Son Espases

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Nacional de Técnicos Superiores Sanitarios (Tecnos) ha alertado de la "falta de personal" en el servicio de Oncología Radioterápica del Hospital de Son Espases, por lo que han reclamado dotar de "personal suficiente" este departamento.

El delegado sindical de Tecnos en Baleares, Abraham Meléndez, ha hecho esta reivindicación, ya que "desde hace mucho tiempo" las bajas de los técnicos superiores del servicio no se estarían cubriendo.

El sindicato ha avanzado esta petición en el periódico 'Diario de Mallorca' y, en declaraciones a Europa Press, ha indicado que la solución que ha buscado el IbSalut a estas ausencias es que "los trabajadores doblen turno".

El sindicalista ha reconocido que si fuera un hecho "puntual" entenderían que se tuviera que doblar algún turno porque "lo más importante es el paciente oncológico" pero ha resaltado que hay trabajadores que desde hace un mes y medio que están de baja sin que se cubra su vacante.

Esto habría derivado en que la semana pasada dos técnicos habrían tenido que doblar turnos "prácticamente toda la semana", circunstancia que se ha repetido esta semana y la que viene.

Meléndez ha explicado que dirigieron sus quejas a la Gerencia de Son Espases para mostrar su desacuerdo con esta dinámica y solicitar más contrataciones. Estas mismas reivindicaciones las han dirigido al jefe del servicio, que les habría asegurado que ha pedido la contratación de otros dos técnicos superiores "desde hace tiempo" porque "era necesario".

Por este motivo, han pedido una "gestión profesional" para que el paciente "tenga asegurado su tratamiento", ya que ha mencionado que en abril de 2025 se "anularon" sesiones de radioterapia a más de una docena de pacientes por la "falta de personal". "Esto es una situación que no es nueva, cada año se repite que cada vez que falta un trabajador, el resto doblan turnos y ya estamos hartos", ha mantenido.

Respecto a si existe disponibilidad de trabajadores en las bolsas de empleo para convocarles, el representante de los trabajadores ha alegado que "teóricamente" no habría carencias de personal para ser llamado pero ha matizado que, si se les ofrecen "contratos de tres días, difícilmente se va a encontrar alguien disponible".

Asimismo, ha destacado que este martes se han convocado las oposiciones para esta categoría profesional, por lo que ha achacado la falta de personal a que la Dirección de Enfermería "no lleva a cabo las gestiones" para la contratación de personal.

Meléndez ha calificado esta actuación de "temeraria", puesto que "no se puede esperar a hacer el tratamiento solo si un trabajador dobla el turno". Por eso se ha preguntado, qué pasa si los técnicos no están dispuestos a doblar turnos.