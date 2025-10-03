PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga, formado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha calificado de "éxito rotundo" el seguimiento de la segunda jornada de huelga en contra del Estatuto Marco en Baleares.

En concreto, según ha expuesto el presidente de la CESM, Miguel Lázaro, en declaraciones tras una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Palma, en las Islas se registra un seguimiento del 95 por ciento entre los residentes; entre un 80 y un 90 por ciento de los médicos adjuntos y entre un 60 y 70 por ciento en Atención Primaria.

La huelga, según el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), se ha celebrado tras la "decepcionante" reunión en Madrid y la "ausencia total de voluntad negociadora" del Ministerio de Sanidad.

De este modo, la huelga médica ha arrancado este viernes a las 08.00 horas y ha contado también con concentraciones en Menorca e Ibiza, en concreto, en el Hospital Mateu Orfila y en el de Can Misses.