Sindicatos de la Policía Local de Palma protestan en el pleno por el retraso del plan de ordenación: "El barco se hunde"

Sindicatos de la Policía Local de Palma protestan en el pleno por el retraso del plan de ordenación - CCOO

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de los cinco sindicatos con representación en la Policía Local de Palma han asistido al pleno municipal de este jueves para protestar por el retraso del nuevo plan de ordenación.

Con pancartas de "Cumplan lo pactado", "Queremos plan, no excusas", "Este barco se hunde, no hay plan B" y "La inacción tiene consecuencias", varios miembros de los sindicatos CCOO, CSIF, UGT y SPPME han irrumpido en el pleno para reclamar la puesta en marcha del plan.

Precisamente, la semana pasada estos sindicatos amenazaron con la organización de movilizaciones este mismo mes de diciembre ante el retraso en la puesta en marcha del nuevo plan de ordenación del cuerpo.

Este estaba previsto que se implementará a partir del próximo 1 de enero pero, tras algunas "carencias" detectadas en el documento final, el Ayuntamiento ha decidido posponerlo hasta el primer trimestre del año.

En el pleno, el regidor de Seguridad Ciudadana, Miguel Busquets, ha subrayado que un comité político y técnico ha estado trabajando "intensamente" durante las últimas semanas para avanzar en la definición del documento final.

Igualmente, según Busquets, el Ayuntamiento tiene que revisar un informe de la empresa, que ha llegado recientemente, que gestiona el trabajo de la evaluación de los puestos de trabajo de los policías en cada una de sus unidades.

"Por problemas de funcionamiento administrativo, de tiempos y en la espera del informe de evaluación de esta empresa, no es posible cumplir con todos los requisitos", ha asegurado, agregando que por ello se informó a los sindicatos de que no se podría poner en marcha el plan el 1 de enero.

No obstante, tras estas declaraciones en el debate de una moción socialista, los sindicatos han asegurado que no es cierto "ni lo de la comisión, ni que se esté trabajando" y que tampoco "existen discrepancias" ya que Servicios Jurídicos "no le ve problema".

"La sensación es que están mareando las fechas porque no les interesa solucionar el problema de la policía, recayendo sobre los ciudadanos una mala gestión del cuerpo policial", han lamentado desde los sindicatos.