Los sindicatos salen a la calle este 1 de mayo en Palma, Maó y Eivissa haciendo "un llamamiento a la indignación"

Archivo - Mnifestación del 1 de mayo en Palma, Día Internacional del Trabajador - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han hecho un llamamiento a la movilización este 1 de mayo, Día del Trabajador, en varias marchas que recorrerán Palma, Maó y Eivissa.

Bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salario, vivienda y democracia', las organizaciones sindicales aspiran a convertir estas reivindicaciones en un "llamamiento a la indignación".

Las manifestaciones saldrán a las 11.30 horas desde la plaza de España de Palma, a las 12.00 horas en la plaza de la Esplanada de Maó y a la misma hora en el parque de la Paz de Eivissa.

Los secretarios generales de CCOO en Baleares, José Luis García, y UGT Baleares, Pedro Homar, explicaron en la presentación de las marchas que las principales reivindicaciones pasan por la vivienda, los salarios y la democracia.

Además, las movilizaciones estarán encabezadas por una pancarta con el lema 'no a la guerra'. En este sentido, apuntaron que la guerra definirá la nueva configuración geopolítica y el nuevo modelo económico del conjunto del mundo, que tendrá "repercusiones en lo local".

Según los sindicatos, la escalada de precios, sobre todo de la vivienda, hace que las subidas salariales no se traduzcan en "mejoras para la clase trabajadora", a pesar de la buena situación del mercado laboral con plena ocupación y datos récord en afiliación a la Seguridad Social.

Con todo, defienden que el 1 de mayo "no es una fiesta", sino un día de reivindicación, y que es necesario que los trabajadores "se empiecen a indignar", dado que el futuro de la sociedad estará marcado por "lo capaz que sean de moverse por sus derechos".