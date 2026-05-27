La Sindicatura, la UNED y el Colegio de Secretarios colaboran en la formación de trabajadores municipales de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Cuentas, la Universidad Nacional a Distancia (UNED) y el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) colaborarán en la formación de los funcionarios de los ayuntamientos de Mallorca.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha firmado este miércoles sendos convenios de colaboración con estas entidades para organizar nuevas acciones formativas en materias de interés común.

Los acuerdos firmados, ha informado la institución insular en un comunicado, establecen que tanto la Sindicatura como el Cosital pueden proponer formación y formadores sobre alguna cuestión de actualidad de las que más interesan a los ayuntamientos.

Los propios trabajadores de la Sindicatura podrán optar a realizar la formación que proporciona el Consell a trabajadores municipales, incluidos los cursos que ofrece la UNED, en igualdad de condiciones que los trabajadores municipales.

Por su parte, la universidad seguirá cediendo gratuitamente sus instalaciones para realizar cursos propios del Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local y colaborará para celebrar cursos gestionados conjuntamente, de los que expedirá el correspondiente certificado.

"Esta coordinación es un hito. Hemos conseguido ponernos de acuerdo cuatro instituciones con un solo objetivo claro, estar al lado de los ayuntamientos y que estos puedan cumplir con todas las obligaciones legales", ha dicho Galmés.