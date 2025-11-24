La siniestralidad laboral en temporada alta baja un 9,6% respecto a los meses de julio, agosto y septiembre de 2024

Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. - CAIB

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La siniestralidad laboral en temporada alta en Baleares ha experimentado un descenso del 9,6 por ciento respecto a los meses de julio, agosto y septiembre de 2024.

Así se ha trasladado en la reunión de este lunes de la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la que están representados la Administración, la patronal y los sindicatos, y que ha sido presidida por la Consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

En esta reunión se han analizado los datos de siniestralidad correspondientes al periodo de mayor actividad en Baleares, es decir, los meses de julio, agosto y septiembre, en los que se ha registrado un descenso del 9,6 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

En números absolutos, son 1.209 accidentes laborales menos que en el año pasado. Esta reducción consolida una tendencia sostenida a la baja que se ha ido reforzando año tras año desde la reactivación del mercado laboral posterior a la COVID-19.

De hecho, el descenso acumulado desde 2022 es del 28 por ciento. Se trata de una evolución sostenida, que confirma la efectividad de las políticas preventivas y el compromiso compartido entre la Administración y el tejido productivo.

DATOS POR ISLAS Y SECTORES

Durante los tres meses de temporada alta, Mallorca, con una reducción del 8,36 por ciento en el último año, mantiene una trayectoria descendente constante en accidentes laborales.

Menorca también mejora los resultados y cierra el periodo con un descenso del 12,15 por ciento.

Destaca especialmente la situación de Ibiza, que registra la reducción más intensa (42,19 por ciento) y se sitúa en valores muy inferiores a los de años anteriores.

Formentera presenta un leve incremento en 2025, dentro de la normalidad de un mercado laboral pequeño y sensible a variaciones puntuales.

En cuanto a los sectores económicos, los datos muestran una disminución generalizada de la siniestralidad. En la construcción, los accidentes han bajado un 5,95 por ciento; en la agricultura, un 8,20 por ciento; en la industria, un 9,85 por ciento, y en los servicios, un 9,97 por ciento.

Los datos destacan que el sector servicios mantiene la tendencia de reducción sostenida, y la hostelería, uno de los motores económicos de Baleares, cierra el periodo con un descenso del 11,46 por ciento.

Esta evolución evidencia el esfuerzo conjunto de las empresas y de la Administración para reforzar la formación, la prevención y la cultura de la seguridad en todos los ámbitos productivos.

En cuanto a los accidentes mortales, Baleares registra *seis siniestros hasta el 30 de septiembre, la misma cifra que en el año anterior, de los que tres han sido in itinere.

LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN

En un comunicado, la Conselleria ha destacado que este año se ha desplegado el Primer Plan de Choque de Lucha contra el Fraude en la Contratación, que ha permitido convertir en indefinidos 158 contratos temporales y 1.096 fijos discontinuos.

A esta actuación se suma la campaña ordinaria de la Inspección de Trabajo para evitar el abuso de la contratación temporal y de la figura del fijo discontinuo. En este marco, se han revisado 1.852 contratos, de los que 223 contratos temporales y 1.088 fijos discontinuos han pasado a ser indefinidos.

En cuanto a la prevención de riesgos laborales, se han incrementado los controles relacionados con la exposición a altas temperaturas, pasando de 3.627 inspecciones en 2024 a 4.036 en 2025. El número de infracciones también ha aumentado ligeramente, de 780 a 881.

Igualmente, han aumentado las actuaciones de investigación, que en accidentes leves pasan de 131 a 171; en accidentes de trabajo de 281 a 315, y en enfermedades profesionales de 27 a 28.

También se ha detectado un ligero incremento de las denuncias en materia de relaciones laborales, que pasan de 1.621 en 2024 a 1.644 en 2025.

CAMPAÑAS Y ACTUACIONES DEL IBASSAL

El Ibassal ha intensificado este año las campañas de asesoramiento, vigilancia y control. Destaca especialmente la campaña en el sector de la construcción, con 696 visitas, que han afectado a 1.245 empresas y a 5.824 trabajadores.

En la campaña sobre el amianto, se han realizado 94 visitas a 289 empresas y 1.406 trabajadores, y se han revisado 237 planes de trabajo de amianto.

En cuanto a la campaña de olas de calor, se han realizado 156 visitas, que han implicado a 499 empresas y a 6.441 trabajadores.

En total, el Ibassal ha realizado 1.569 visitas durante el año, que han afectado a 3.050 empresas y a un total de 23.586 trabajadores.

También han estado presentes la directora general de Trabajo y Salud Laboral, María Luz Moreno; el director del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), Óscar Paz, y la directora del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB), María Luján Olivera.

Por parte de la Delegación Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha asistido el director de la Delegación, José Carlos Álvarez Toral.