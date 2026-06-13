El socialista Andreu Isern deja la alcaldía de Consell

Archivo - La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, y el alcalde de Consell, Andreu Isern - PSIB - Archivo

PALMA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El socialista Andreu Isern ha renunciado formalmente este sábado al cargo de alcalde de Consell en un pleno extraordinario.

Isern se ha despedido del cargo que ha ostentando durante 17 años en una sesión plenaria, en la que ha trasladado su agradecimiento a los vecinos del municipio y ha destacado que su formación ha hecho "un cambio muy importante en el pueblo para dar más calidad de vida a los ciudadanos".

Al pleno han asistido la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso, Francina Armengol; la vicesecretaria del partido y secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, así como otros representantes socialistas.

En un mensaje en redes sociales, Armengol ha destacado la trayectoria de Isern al frente del municipio, subrayando que ha sido "un referente político" con más de 33 años de regidor y 17 de alcalde.

"Gracias Andreu por estos años de dedicación y por dar esta imagen de una persona íntegra, honesta y que sabe que la política es la mejor manera para transformar un pueblo", ha señalado Armengol en un vídeo junto a Isern.

El próximo 20 de junio el Ayuntamiento celebrará un nuevo pleno extraordinario para la elección de la nueva alcaldesa, que será Sonia Daudén, de Som Consell.