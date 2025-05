Los Socialistas denuncian un comentario "totalmente machista y desafortunado" de Galmés a una consellera en el pleno

Galmés pide disculpas tras las críticas de PSIB y MÉS: "Si he hecho algún comentario desafortunado pido disculpas"

PALMA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los Socialistas en el Consell de Mallorca han denunciado públicamente el comentario "totalmente machista y desafortunado" que ha hecho el presidente insular, Llorenç Galmés, en el pleno de este jueves a una consellera socialista.

En la defensa de una moción del PSIB sobre turismo, la consellera socialista Joana Maria Adrover ha hecho un suspiro y Galmés, que tenía el micro abierto, ha preguntado "¿Qué ha sido eso? Un orgasmo silencioso?".

Después de la intervención la portavoz socialista, Catalina Cladera, ha exigido al presidente del Consell que retirara "inmediatamente" las palabras sobre Adrover, al considerar que se trataba de un comentario "totalmente desafortunado y machista".

Cladera ha pedido que se parara la sesión plenaria y que el presidente pidiera disculpas por su comportamiento. Adrover también ha exigido una rectificación "inmediata" por parte de Galmés.

"En lugar de hacer su trabajo como presidente de esta Cámara se ha comportado como si estuviera en la barra de un bar riéndose y haciendo comentarios machistas sobre mi persona y mi intervención", ha denunciado, agregando que es "intolerable".

En ese momento presidía el pleno la vicepresidenta, Antònia Roca, quien ha dicho "escuchar" las reclamaciones de las socialistas pero no ha parado el pleno como solicitaban y ha instado a continuar con el orden del día.

Los consellers de MÉS per Mallorca se han sumado a la petición de parar el pleno y han trasladado su apoyo. "Nosotros no nos sumamos porque no sabemos de lo que hablan", han dicho desde Vox, momento en el que Adrover ha repetido las palabras de Galmés.

Más tarde, cuando el presidente ha regresado, antes de continuar con la sesión ha pedido disculpas por sus palabras. "Si he hecho un comentario desafortunado, retiro las palabras y pido perdón a la señora Adrover. No se me caen los anillos por hacerlo, no es ningún problema", ha dicho.

El portavoz de MÉS per Mallorca en la institución insular, Jaume Alzamora, ha manifestado su "condena absoluta" a la actitud del presidente. "Es intolerable e indigna del cargo que ocupa", ha zanjado.