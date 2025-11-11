Los socialistas de Mallorca reclaman al Govern que se mantenga la gratuidad del transporte público en 2026

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista de Mallorca (FSM) ha reclamado al Govern que se mantenga la gratuidad del transporte público terrestre de cara al año que viene.

Es una de las tres resoluciones que han sido aprobadas la tarde de este martes por la comisión ejecutiva de los socialistas mallorquines, que se ha reunido para analizar la situación política actual sobre temas como la movilidad, la igualdad o la memoria democrática, ha informado el PSIB en un comunicado.

La secretaria general de la FSM, Amanda Fernández, ha instado al Ejecutivo autonómico a mantener la gratuidad del transporte público para hacer frente a los problemas de una isla "colapsada".

"Tenemos un presidente del Consell que vive desconectado de la realidad y un Govern que ha renunciado a la mejora de la movilidad. Ha devuelto los 180 millones de euros del tranvía de Palma y ha abandonado el tren de Llevant, y queremos que la gente sepa quien trabaja en favor de la movilidad sostenible y quien no", ha apuntado la también diputada en el Parlament.

La dirigente socialista ha destacado que la gratuidad del transporte público ha supuesto un ahorro anual de hasta 1.200 euros para muchas familias y un incremento de usuarios del 18% en el TIB y de un 30% en la EMT de Palma.

"Es una medida que funciona, que ayuda a los bolsillos y que fomenta una movilidad sostenible. Si el Govern no quiere continuarla que lo diga claramente y que la gente lo recuerde a la hora de ir a votar", ha insistido.

Fernández, además, ha reclamado más inversión en personal, flota y frecuencias para reforzar los servicios de buses y trenes. "No es suficiente con mantener lo que tenemos, hay que mejorarlo", ha dicho.

En materia de igualdad ha criticado la actitud del PP ante el 25N, con el que ha considerado que se limitan "cumplir el expediente para no molestar a Vox, una falta de respeto hacia las víctimas de violencia machista".

Finalmente la secretaria general de la FSM ha anunciado una "ofensiva institucional", a través de mociones que los socialistas presentarán en los diferentes municipios de Mallorca, para defender la memoria democrática ante la prevista derogación de la ley autonómica.

"No permitiremos que condenen a las víctimas del franquismo al olvido. Presentaremos mociones en todos los ayuntamientos y garantizaremos allá donde gobierne el PSIB que la memoria siga siendo una prioridad", ha sentenciado.