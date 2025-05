Los socialistas piden al IMAS que "rectifique" y subrogue a los trabajadores de Es Refugi ya que "todavía hay tiempo"

PALMA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha reclamado al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) que "rectifique" y subrogue a los trabajadores del centro de acogida Es Refugi argumentando que "todavía hay tiempo".

Tras el cierre de la actividad de dicho centro por parte de la Asociación Altruista Es Refugi, los 17 trabajadores finalizan este viernes su labor en el centro, que pasará a ser gestionado por el IMAS.

Según han expuesto los consellers socialistas Javier de Juan y Sofia Alonso en declaraciones a los medios, el IMAS "no ha actuado como debería" con el personal que Es Refugi

"Hace pocos meses se internalizó las Germanetes dels Pobres y no hubo ningún problema en subrogar al personal y no entendemos el cambio de criterio de que no se pueda subrogar al personal de Es Refugi para que sigan prestando este servicio", ha señalado De Juan.

También han advertido de la "grave pérdida de derechos" de los usuarios que viven en el centro y han trasladado su "preocupación" por la manera en la que serán atendidos a partir de ahora.

Según Alonso, el IMAS se hará cargo de los usuarios pero es una medida temporal. En este sentido, ha apuntado que "poco a poco los integraran en los servicios del IMAS" y que "esto quiere decir que se vuelven a perder plazas de inclusión social".

Por su parte, la trabajadora social del centro Cristina Martí ha informado que "se supone" que este viernes es su último día pero que "no está del todo claro" porque están pendientes de una reunión de urgencia.