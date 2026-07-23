El SOIB lanza un sistema de citas que permite pedir hora para el mismo día y ver la disponibilidad en tiempo real

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PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) ha estrenado un nuevo sistema de cita previa que permite a los usuarios pedir hora para el mismo día y ver en tiempo real la disponibilidad en todas las oficinas.

Según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado, hasta ahora sólo se podía pedir cita a partir del día siguiente, pero la nueva plataforma permite pedir cita en los huecos libres que haya en las oficinas del SOIB. Por ello, ahora los ciudadanos pueden reservar de manera inmediata y sin esperas "innecesarias".

Con este modelo de solicitud de citas, se "optimiza" la atención y los trámites son "mucho más rápidos y eficientes". El nuevo sistema consta de varios pasos de manera que, en primer lugar, los ciudadanos introducen su código postal, después eligen el tipo de trámite, seleccionan día y hora para la cita -presencial o telefónica- y, finalmente, reciben una notificación que les confirma la cita.

El teléfono 012 continuará operativo para solicitar información general y para solicitar la renovación de demanda de empleo.