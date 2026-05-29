El SOIB organiza ocho talleres de IA, SEO y gestión digital para autónomos y microempresas de Baleares

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PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) ha organizado ocho talleres sobre inteligencia artificial (IA), posicionamiento web (SEO) y gestión digital que se desarrollarán entre mayo y octubre de 2026 con el objetivo de mejorar las competencias digitales de autónomos y microempresas de Baleares.

Según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, el programa abordará distintos ámbitos vinculados al desarrollo empresarial, como la inteligencia artificial aplicada, la gestión de clientes y ventas mediante sistemas CRM, el posicionamiento web, la gestión del perfil de empresa en Google Business o el diseño y administración de páginas web.

La primera sesión, celebrada esta semana, se ha centrado en la mejora de procesos y tareas mediante herramientas de inteligencia artificial y automatización orientadas a optimizar recursos y ahorrar tiempo en la gestión diaria de los negocios.

Los talleres se desarrollarán en las instalaciones del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE Baleares), en Palma, y están dirigidos a personas emprendedoras, autónomos y pequeñas empresas.

Esta iniciativa forma parte del programa 'ADN Digital', impulsado por el COE Baleares para facilitar la transformación digital de pequeños negocios y reforzar su competitividad, eficiencia y capacidad de crecimiento.