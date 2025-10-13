El SOIB pone en marcha la campaña de inscripción para fijos discontinuos y trabajadores de fin de temporada

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Empleo de Baleares (SOIB), dependiente de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, ha puesto en marcha este lunes la campaña anual de inscripción para trabajadores fijos discontinuos y de fin de temporada, que se extenderá hasta el próximo 31 de enero de 2026.

Para reforzar la atención durante estos meses, ha informado la Conselleria en un comunicado, el SOIB ha incorporado 24 trabajadores adicionales a sus oficinas, 16 en Mallorca, cinco en Ibiza y tres en Menorca.

En la campaña 2025-2026, y como novedad de este año, el trabajador o trabajadora podrá dar de alta la demanda de empleo (excepto si es una primera inscripción) con un sencillo trámite de verificación de su identidad, en solo tres pasos.

Solo es necesario cumplimentar el formulario de presolicitud individual de prestación por desempleo en el web del SEPE. Una vez realizado el trámite, las personas recibirán un SMS de confirmación del SOIB, con información para consultar las fechas de renovación de la demanda de empleo (DARDE).

Este sistema es válido para todas las personas que ya hayan estado inscritas alguna vez en el SOIB. En cambio, deberán solicitar cita previa quienes no hayan estado inscritas nunca o las personas extranjeras que no hayan comunicado la renovación del permiso de residencia o trabajo.

El objetivo de este procedimiento, ha apuntado la Conselleria, es simplificar al máximo la gestión para los trabajadores y empresas del sector turístico, que cada otoño e invierno realizan este trámite de manera masiva.

El SOIB ha enviado una comunicación informativa a gestorías, patronales y sindicatos para facilitar la difusión del procedimiento y recordar que todos los servicios disponibles pueden consultarse en su página web.

DATOS DEL AÑO PASADO Durante la campaña 2024-2025 el SOIB gestionó 128.812 solicitudes de alta de demanda, de las que 36.116 se tramitaron automáticamente y 92.696 a través de las oficinas.

Por islas, el año pasado, Mallorca registró 90.643 procedimientos (26.440 por vía telemática); Menorca 12.140 (3.094 automatizados); Ibiza 24.510 (6.582 por procedimiento automatizado), y Formentera, 1.519, todos gestionados por la oficina del SOIB en la isla.