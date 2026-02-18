Las solicitudes de ayudas para la internacionalización de pymes se duplican en Baleares en 2025

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, en el Consejo Interterritorial de Internacionalización, - CAIB

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las solicitudes para recibir las ayudas del Govern en materia de internacionalización para pymes se han duplicado este 2025 en comparación con el año anterior, con un total de 111 peticiones presentadas.

Así lo ha destacado el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, en el Consejo Interterritorial de Internacionalización, en el que ha destacado que esta cifra demuestra el impulso de la internacionalización de las pymes de las Islas.

Según ha informado su Conselleria, Sáenz de San Pedro ha asistido al Consejo Intereterritorial con la directora general de Autónomos, Empresa y Comercio, Maria Antònia Sansó, que ha participado en las sesiones de trabajo técnico y de coordinación con el resto de comunidades y el Gobierno.

El conseller ha subrayado que la internacionalización es "una palanca estratégica" para el crecimiento y la competitividad de nuestras pymes. "Los datos de 2025 demuestran que el tejido empresarial balear tiene ambición y voluntad real de abrirse a nuevos mercados", ha remarcado.

En relación con las ayudas, ha detallado que están orientadas a acompañar a las empresas en todas las fases del proceso de expansión exterior, con actuaciones subvencionables como la elaboración de planes de internacionalización y marketing, estudios de mercado, la organización y participación en misiones comerciales y la presencia en ferias internacionales.

De hecho, el 71 por ciento de las acciones solicitadas están vinculadas a misiones comerciales y ferias, lo cual evidencia la importancia que las empresas baleares otorgan a la visibilidad internacional y al networking como vías para generar nuevas oportunidades de negocio, ha expuesto.

En este sentido, el conseller ha considerado "fundamental" garantizar que las empresas baleares puedan competir en igualdad de condiciones con el resto del territorio peninsular.

Así, ha defendido la necesidad de eliminar los topes asociados a la regla de minimis cuando supongan un freno para el crecimiento y la proyección exterior de las empresas de las Islas, reforzando la capacidad competitiva del tejido empresarial balear.

El Govern ha destinado más de 1,6 millones de euros a estas ayudas, cofinanciadas con fondos Feder, y se ha aprobado el 63,7 por ciento del importe total solicitado. Este porcentaje, a su entender, refleja tanto la eficiencia en la gestión como el compromiso con las necesidades reales del tejido empresarial.

Finalmente, el conseller ha reafirmado el compromiso del Govern con políticas activas que acompañen a las pymes "desde la planificación estratégica hasta su implantación efectiva en mercados exteriores" con el objetivo de consolidar la internacionalización como un eje clave del crecimiento económico de las Islas.