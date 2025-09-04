Restricciones de agua en Sóller: prohibiciones en hoteles, bares y particulares

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo.- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sóller ha impuesto restricciones en el uso del agua en el municipio tanto al sector hotelero y la restauración como a la ciudadanía en general ante la situación de preaviso por sequía.

Las medidas, impulsadas la semana pasada pero actualizadas este jueves a través de un decreto, afectan a hoteles, viviendas de alquiler vacacional, bares, restaurantes y cafeterías, así como a la población.

RESTRICCIONES ESTABLECIMIENTOS

En cuanto a los establecimientos, se prohíbe el llenado de piscinas con agua de la red municipal y el riego de jardines y zonas verdes, y se suspende el lavado de vehículos y embarcaciones.

Igualmente, se limita la limpieza de terrazas y fachadas, permitiéndose únicamente en casos estrictamente necesarios, como de seguridad o de carácter sanitario.

Además, se recuerda a los establecimientos que está prohibido el suministro o reutilización del agua de la red municipal para su venta, lo cual constituye una infracción grave.

La normativa aprobada establece que estos establecimientos se tienen que comprometer a incorporar sistemas de ahorro de agua, a informar y concienciar a los clientes sobre la importancia de un uso responsable y a utilizar lavadoras y lavavajillas solo cuando estén llenos.

MEDIDAS PARA LA CIUDADANÍA

Entre las restricciones dirigidas a la ciudadanía, por otra parte, se suspende el llenado de piscinas privadas con agua de la red municipal, se pide evitar el riego de jardines y huertos, posponer el lavado de vehículos y embarcaciones y limitar la limpieza de terrazas y fachadas en los casos estrictamente necesarios.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha suspendido el uso de duchas públicas en playas, zonas deportivas y clubes deportivos. Tampoco llenará piscinas municipales con agua potable de la red municipal y el riego de zonas públicas y la limpieza con agua de calles y plazas queda restringido a los casos estrictamente necesarios.

El Consistorio ha hecho hincapié en que las restricciones responden a la necesidad de evitar que la situación sea "crítica". "Es importante empezar a actuar para preservar nuestros recursos hídricos y garantizar que toda la población disponga de agua sin tener que llegar a medidas más restrictivas", apunta el decreto.

En este sentido, han recomendado adoptar medidas preventivas como tomar duchas cortas y cerrar el grifo cuando no sea necesario, utilizar lavadoras y lavavajillas solo cuando estén llenos y comunicar cualquier fuga o incidencia en la red de agua.