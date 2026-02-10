Soltour inicia un ERE en el marco de una "nueva etapa de transformación" y asegura que no afectará a su operativa

Tercera edición de 'Soltour Talks'. - SOLTOUR

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El touroperador Soltour, que forma parte del Grupo Piñero, ha anunciado su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) en el marco de su "nueva etapa de transformación" y ha asegurado que no afectará a su operativa diaria.

Fuentes de la compañía han indicado a Europa Press que la decisión, que se adopta por causas "objetivas y de conformidad con la legislación laboral vigente", la comunicaron este lunes.

La puesta en marcha del ERE, han subrayado, no afectará a la operativa diaria de la empresa, que mantendrá su actividad y sus servicios "con total normalidad".

"Cualquier medida relacionada con la plantilla se llevará a cabo bajo los principios de diálogo, responsabilidad y transparencia, priorizando el respeto hacia nuestros profesionales", han garantizado las citadas fuentes.