Son Espases acoge una jornada para presentar los últimos avances en la cirugía para reconstruir extremidades

IX Jornada de Microcirugía Reconstructiva de Extremidades celebrada en el Hospital Son Espases. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha celebrado este viernes la IX Jornada de Microcirugía Reconstructiva de Extremidades, una cita científica que reunirá en Palma a especialistas de toda España para analizar los últimos avances y retos en el tratamiento microquirúrgico de lesiones complejas de las extremidades.

La jornada, impulsada por la Asociación Española de Microcirugía (AEM), tiene como objetivo ofrecer una actualización multidisciplinar sobre las técnicas y los procedimientos que actualmente marcan la práctica clínica en este ámbito, según ha explicado la Conselleria de Salud en un comunicado.

El programa científico abordará los principales campos de la microcirugía reconstructiva, como los reimplantes y las revascularizaciones; la cirugía del nervio periférico, los sarcomas, la cirugía ortoplástica y la microcirugía aplicada al tratamiento del linfedema. Además, especialistas procedentes de hospitales nacionales de referencia compartirán experiencias, resultados y avances en el abordaje de estas patologías complejas.

Uno de los momentos más destacados de la jornada será la conferencia magistral sobre los traumatismos de alta energía en extremidades inferiores, que impartirá el doctor Pedro Cavadas, referente internacional en cirugía reconstructiva, y que estará moderada por el jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario Son Espases, Jaume Estrada.

La sesión se centrará en uno de los escenarios más complejos de la traumatología y la reconstrucción de extremidades, en el que la microcirugía tiene un papel clave para preservar la funcionalidad y evitar amputaciones.

El Servicio de Cirugía Plástica de Son Espases se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en microcirugía reconstructiva. Su trayectoria incluye una destacada participación en los órganos de gobierno de la AEM, así como una presencia continuada en congresos nacionales e internacionales y en comités científicos especializados, lo que ha contribuido a "reforzar el liderazgo y la proyección del centro en este ámbito".

Los avances en microcirugía reconstructiva han supuesto una mejora significativa en el abordaje de procesos traumáticos y oncológicos complejos y han permitido obtener mejores resultados reconstructivos, preservar extremidades y mantener funciones esenciales del organismo.