Cirugía robótica en Son Espases - CAIB

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha sumado, desde el mes pasado, los sábados al horario de las intervenciones con cirugía robótica, con el objetivo de continuar reduciendo la lista de espera.

Según ha informado este jueves la Conselleria de Salud, el hospital ha programado sesiones de cirugía robótica con el sistema Da Vinci todos los sábados en horario de mañana y tarde, lo que ha supuesto que durante este mes ya se hayan realizado ocho intervenciones quirúrgicas.

Esta iniciativa, promovida desde la Subdirección Médica del Área Quirúrgica, contribuye a disminuir la lista de espera de los pacientes pendientes de este tipo de intervenciones. Se trata de cirugías de larga duración para pacientes con neoplasias de los servicios de Cirugía General, Cirugía Torácica, Ginecología, Urología y Otorrinolaringología.

Las sesiones son posibles debido al compromiso de los profesionales del Hospital con reducir el tiempo de espera de los pacientes y mejorar la calidad asistencial. Durante 2026, Son Espases ha hecho 199 cirugías asistidas por robot, las mismas que se realizaron durante todo el 2025.

El robot Da Vinci es un sistema quirúrgico con el que se pueden realizar intervenciones mínimamente invasivas con una gran precisión. Aunque se conoce con el término robot, no opera de forma autónoma ya que el cirujano controla todos sus movimientos en tiempo real ante una consola situada en el quirófano y observa el campo quirúrgico mediante una imagen tridimensional (3D), ampliada y de alta definición, que le proporciona una cámara. De este modo, le resulta más fácil identificar y diseccionar estructuras pequeñas y delicadas, como vasos sanguíneos, nervios y tejidos.