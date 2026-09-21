Son Espases consolida el proyecto que agrupa en un día las pruebas diagnósticas del paciente con un ictus

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PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) - El Hospital Universitario Son Espases ha consolidado el proyecto de optimización de procesos puesto en marcha en marzo con el que se concentran en un día todas las pruebas diagnósticas del paciente con un ictus. Con esta iniciativa, denominada Atención Virtual Preferente, ya se han atendido a más de 35 pacientes.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, cada semana se benefician de este protocolo unos seis pacientes que han sufrido un ictus derivado de un ataque isquémico transitorio (AIT) causado por un trombo que se ha disuelto en el riego cerebral y que no les ha provocado síntomas.

Estos pacientes ingresaban normalmente en el hospital por Urgencias y permanecían ingresados unos diez días para ser monitorizados con un Holter y hacerles las pruebas diagnósticas correspondientes -resonancia magnética cerebral, ecografía cardíaca y ecografía de los troncos supraaórticos-.

Con el protocolo de Atención Virtual Preferente, se identifica al paciente candidato y, a continuación, se le pone un Holter portátil, que envía los resultados directamente al médico. El paciente ya vuelve a casa con una cita en un plazo de unos cinco días para realizarse todas las pruebas diagnósticas en un mismo día de manera escalonada, con la comodidad de que solo tiene que volver a desplazarse otra vez.

Este sistema de organización de pruebas es posible gracias al trabajo conjunto de los servicios de neumología, urgencias, admisión, neurología, gestión, informática, cardiología y radiodiagnóstico. Se calcula que de esta forma el Hospital puede disponer de aproximadamente 18 camas libres más cada mes.

En vista de los buenos resultados del protocolo, a partir del mes de octubre pasará a estar operativo las 24 horas del día, los 365 días del año (ya que hasta ahora, solo se aplicaba a los pacientes que llegaban al hospital de lunes a viernes en horario de mañana).