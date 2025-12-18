Son Espases incorpora herramientas digitales para mejorar la atención al ictus

Equipo del Hospital Universitario Son Espases. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha implantado un sistema digital pionero que ayuda a los profesionales a controlar en tiempo real cómo atienden a los pacientes que sufren un ictus ofreciendo datos clave, tasas de reperfusión cerebral y los resultados funcionales.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, el sistema utiliza Power BI y la plataforma Sihuse, implantada en 2020, que integra información clínica, asistencial y de gestión en unos paneles interactivos a los que tienen acceso los médicos y la dirección.

Entre 2022 y 2025 se han monitorizado más de 3.000 pacientes, de los cuales el 25% han recibido un tratamiento de reperfusión. Disponer de datos actualizados cada 24 horas ha permitido detectar desviaciones y aplicar medidas correctivas rápidamente.

Este proyecto, que ha convertido Son Espases en un centro de vanguardia en tecnología aplicada a la salud, se presentó recientemente en la Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología que tuvo lugar en Sevilla.

La doctora de la Unidad de Enfermedades Cerebrovasculares, Raquel Delgado, expuso la comunicación oral titulada 'Implementación de un sistema de monitorización en Power BI para mejorar la calidad asistencial en el ictus'.

En 2025 el SAMU 061 ya ha activado 892 códigos ictus. El año pasado, por las mismas fechas, se habían registrado 801, lo que ha confirmado un incremento progresivo a lo largo de los años. A pesar de este aumento, se ha logrado reducir la mortalidad un 12,5% en los últimos años, de 424 fallecimientos en 2021 a 371 en 2024, gracias a una atención más rápida y coordinada.