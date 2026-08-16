Son Espases incrementa su plantilla un 8% en tres años y supera los 5.800 trabajadores - CAIB

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha incrementado su plantilla en un 8 por ciento en los últimos tres años y ha alcanzado la cifra total de 5.822 trabajadores.

Este aumento se traduce en 441 profesionales más que en julio de 2023, según ha señalado este domingo la Conselleria de Salud en un comunicado.

El incremento más significativo de la plantilla hospitalaria en estos tres años se ha producido en las categorías de enfermera y técnico en cuidados auxiliares de enfermería, a las que se han añadido 320. De este modo, han pasado de 3.100 profesionales en julio de 2023 a 3.420 en julio de 2026.

Igualmente, Son Espases ha contratado a 78 médicos especialistas de área nuevos, pasando de 864 en 2023 a los 942 que tiene actualmente.

En los últimos tres años también ha aumentado el número de residentes que integran la plantilla del hospital de referencia. En concreto, hay 27 más, que suman un total de 327.

La Conselleria ha destacado el "importante esfuerzo" de Son Espases para retener a los residentes que lo han elegido para realizar su especialidad. Este año, 11 de 16 residentes que han completado su especialidad en el centro se han incorporado a su plantilla.

Según Salud, el Hospital ha trabajado intensamente para atraer a estos nuevos 441 profesionales. La creación de estos empleos pone de manifiesto la capacidad de Son Espases para fidelizar a los profesionales y ofrecer estabilidad a los trabajadores de la red de salud pública, ha concluido.