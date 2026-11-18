Son Espases instala una mesa informativa para promover el diagnóstico precoz de la EPOC y la prevención del tabaquismo - CAIB

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha instalado una mesa informativa con motivo del Día Mundial de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) para promover el diagnóstico precoz y la prevención del tabaquismo.

Esta enfermedad, ha subrayado la Conselleria de Salud en una nota de prensa, afecta a cerca de 35.000 ciudadanos de Baleares y presenta una prevalencia estimada del 11,1 por ciento de la población insular, una cifra que ha aumentado en las últimas décadas.

Se trata de una de las principales causas de morbimortalidad y genera una elevada carga asistencial, ya que uno de cada tres pacientes requiere ser atendido en urgencias y el 13,9 por ciento, ser hospitalizado.

Con motivo del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, el Servicio de Neumología del Hospital Universitario Son Espases ha instalado una mesa informativa entre las 10.00 y las 13.00 horas en la zona situada frente al área de extracciones de consultas externas.

Han participado en la actividad algunos profesionales de Neumología y enfermería, que han ofrecido información sobre la enfermedad, los principales síntomas, los factores de riesgo, las medidas de prevención y las opciones terapéuticas disponibles.

También han distribuido material divulgativo y han atendido consultas de los pacientes, familiares y ciudadanos interesados.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar el conocimiento de la población sobre la EPOC, fomentar su diagnóstico precoz y concienciar sobre los riesgos del tabaquismo, que es la causa principal.

Además, pretende sensibilizar sobre la importancia de la adherencia al tratamiento, de practicar ejercicio físico, de vacunarse y de adoptar unos hábitos de vida saludables.

El Hospital Universitario Son Espases dispone de una Unidad de EPOC acreditada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) con el máximo nivel de excelencia, un reconocimiento que avala la calidad asistencial, docente e investigadora desarrollada en la atención a los pacientes con EPOC compleja y avanzada.