Son Espases nombra a Alberto Rodríguez nuevo coordinador de trasplantes

Archivo - Alberto Rodríguez, coordinador de Trasplantes de Son Espases - CAIB - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha nombrado a Alberto Rodríguez Salgado nuevo coordinador de trasplantes, según ha informado este miércoles la Conselleria de Salud en un comunicado.

Salgado asume esta responsabilidad tras más de una década de experiencia ligada a la actividad trasplantadora del centro y sustituye en el cargo a Julio Velasco por jubilación.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura, Rodríguez se especializó en medicina intensiva tras completar su residencia en Son Dureta, formación que finalizó en 2006. Su trayectoria profesional ha estado estrechamente vinculada al sistema sanitario público de Baleares y, especialmente, al Hospital Universitario Son Espases.

En Son Espases ha desarrollado su labor como adjunto de la Unidad Coronaria de la Unidad de Cuidados Intensivos, donde ha consolidado una amplia experiencia clínica en la atención a pacientes críticos. Además, desde junio de 2013 ejerce como adjunto a la Coordinación Hospitalaria de Trasplantes, participando activamente en la organización y desarrollo de la actividad de donación y trasplante del hospital.

Su vinculación con este ámbito se ha reforzado también a través de una formación específica, entre la que destaca el Curso Internacional en Coordinación de Trasplantes de la Universidad de Barcelona, realizado en 2015. Asimismo, desde 2020 forma parte de la Comisión de Trasplantes de Son Espases como vocal, contribuyendo al impulso y seguimiento de la actividad trasplantadora del centro.

A esta experiencia asistencial y de gestión se suma su faceta docente como profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universitat de les Illes Balears (UIB) donde imparte la asignatura Trasplante de órganos y tejidos.