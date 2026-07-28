Son Espases realiza 78 trasplantes de médula ósea en 2025, un 28% más que el año anterior

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PALMA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Hematología y Hemoterapia de Son Espases realizó 78 trasplantes de medula ósea en 2025, una cifra que supone un incremento de cerca del 28% en relación a los 61 realizados el año anterior.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Salud, este número consolida una tendencia de crecimiento detectada en los últimos años ya que desde el año 2020 la actividad ha aumentado en torno a un 59%, pasando de 49 a 78 procedimientos anuales.

Destacan el incremento de los trasplantes alogénicos, en los que se utilizan células de un donante compatible -familiar o no emparentado-, que han crecido más de un 120% -de 17 a 38 casos- y que actualmente representan casi la mitad de la actividad.

El aumento se explica en gran parte por los trasplantes con donante no emparentado (DNE), que han experimentado el crecimiento más notable, pasando de nueve a 27 casos, lo que supone un incremento del 200%.

Este cambio es especialmente relevante desde el punto de vista clínico, ya que implica una mayor probabilidad de encontrar un donante compatible para los pacientes. Es posible gracias al incremento de donantes altruistas disponibles en los registros internacionales y, en España, a través del Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo).

MÁS DE 1.200 PACIENTES BENEFICIADOS

En los 35 años de trayectoria de los trasplantes hematopoyéticos en Baleares, en 2009 el hospital de Son Espases inició sus primeros trasplantes alogénicos complejos con la primera intervención a partir de un donante no emparentado. Desde entonces más de 1.200 pacientes han recibido esta terapia.

El trasplante de progenitores hematopoyéticos (TCMH) o de médula ósea consiste en reemplazar células madre enfermas por células sanas. Se administra quimioterapia/radioterapia intensiva y luego se infunden las células madre, que pueden ser del propio paciente (autólogo) o de un donante compatible (alogénico).

CÉLULAS PROPIAS O COMPATIBLES

En los trasplantes autólogos se usan células propias del paciente extraídas previamente y congeladas. Están indicados para tratar mieloma múltiple y linfomas. Los trasplantes alogénicos usan células de un donante compatible -familiar o no- y constituyen el tratamiento principal para leucemias agudas y otras enfermedades graves de la sangre.

El tratamiento comienza con una primera fase de acondicionamiento en la que se prepara al paciente mediante altas dosis de quimioterapia o radioterapia para eliminar células malignas y evitar el rechazo. Tras estas sesiones, se le infunden las células madre sanas en un proceso similar al de una transfusión de sangre, que dura entre 30 y 60 minutos. Las células infundidas migran a la médula ósea y comienzan a producir nuevas células sanguíneas, lo que requiere un periodo de ingreso hospitalario de dos a cuatro semanas para control médico.

Los tratamientos quimio y radioterápicos afectan a las células sanguíneas. Un paciente con leucemia, por ejemplo, puede necesitar hasta ocho unidades de plaquetas por semana, mientras que los procedimientos como los trasplantes de médula ósea pueden requerir más de 100 unidades de componentes sanguíneos.

MÁS DONANTES

La Conselleria ha hecho hincapié en el papel cada vez más importante que está realizando un equipo multidisciplinar compuesto por hematólogos, enfermeras, Hospitales y el Banco de Sangre y Tejidos para la promoción y captación de estas donaciones informando más y mejor a los posibles donantes con campañas divulgativas.

Así, en 2023 se captaron 44 donantes de médula ósea, que pasaron a ser 395 en 2024, nueve veces más. El año pasado fueron 545, un 38% (150 nuevos donantes) más que en el ejercicio precedente.

Las condiciones de donación han cambiado y se puede donar entre los 18 y los 40 años siempre que no se tenga ninguna enfermedad o incompatibilidad. La muestra se envía al Registro Español de Médula Ósea (Redmo) de la Fundación Josep Carreras donde queda a la espera que aparezca un enfermo compatible.

En ese caso, se hace al donante un estudio más exhaustivo antes de la donación. Previo a ella, unos cuatro días antes, se le inyectan factores de crecimiento hematopoyéticos para favorecer la presencia de más células madre en su sangre.

El 80% de las donaciones se hacen ahora por punción periférica, como una donación sanguínea, sin tener que pinchar el hueso. Es un proceso que se hace de forma ambulatoria y dura entre tres y cuatro horas. Una vez extraída la sangre, se mete en una máquina separadora de células y las sanas se inyectan al paciente y el resto se devuelven al donante.