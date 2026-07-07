Son Espases refuerza el Servicio de Alergología con la incorporación de una nueva especialista

Servicio de Alergología de Son Espases - CAIB

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha reforzado el Servicio de Alergología con la incorporación de la doctora Dorkas Márquez, quien se unió al equipo el pasado 1 de junio.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado este martes, su incorporación supone un importante avance para el servicio, de reciente creación, ya que permite ampliar su actividad asistencial, mejorar la accesibilidad de los pacientes a la atención especializada y representa un paso más hacia una atención más equitativa en Baleares.

Actualmente, el Servicio de Alergología está formado por cuatro alergólogas y por un pediatra con formación de máster en alergología.

La llegada de la nueva especialista coincide con un momento de crecimiento y consolidación del servicio. En noviembre de 2024 ya se anunció la puesta en marcha de un modelo asistencial pensado para garantizar la atención especializada en alergología en todo el archipiélago. En aquel momento, además de atender a la población de Mallorca, una de las doctoras hacía el seguimiento de los pacientes de Ibiza y Formentera, al mismo tiempo en que se avanzaba en la extensión progresiva de la actividad en Menorca.

Los desplazamientos asistenciales a la isla empezaron en 2025, e inicialmente se cubrían dos módulos de consulta al mes. A partir de este mes de julio, la actividad se ha ampliado a cuatro módulos mensuales, con lo que se ofrece una mayor capacidad de atención a los pacientes menorquines.

Las cuatro alergólogas llevan a cabo su actividad habitual en Son Espases, y desde allí realizan desplazamientos programados para atender a los pacientes de Menorca, Ibiza y Formentera. Este modelo organizativo facilita el acceso a la atención especializada y contribuye a reducir las desigualdades territoriales en este ámbito.

Actualmente, el Servicio de Alergología cuenta con cuatro alergólogas para una población aproximada de 1,2 millones de habitantes. El Govern ha remarcado que se trata de una "mejora muy significativa" respecto a la situación anterior, cuando una sola especialista atendía las necesidades asistenciales en alergología de toda la población de Baleares.

Con la incorporación de la doctora Márquez se incrementa la actividad asistencial en Mallorca y en el resto de las islas mediante la ampliación de los módulos de consulta, lo que progresivamente se espera que redunde en beneficio de la reducción de las listas de espera y continúe fortaleciendo "un servicio joven que se encuentra en pleno desarrollo".