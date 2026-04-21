Estas son las imágenes que deja el desalojo de sa Joveria

Habitantes del campamento durante el desalojo del campamento chabolista de Sa Jovería, a 21 de abril de 2026, en Ibiza, Baleares (España).
Habitantes del campamento durante el desalojo del campamento chabolista de Sa Jovería, a 21 de abril de 2026, en Ibiza, Baleares (España).- Germán Lama - Europa Press
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: martes, 21 abril 2026 15:20
Seguir en

   EIVISSA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Eivissa ha dado por desalojado totalmente el asentamiento ilegal de sa Joveria, en Eivissa, tras un operativo que ahora está retirando de bombonas o baterías, así como otros elementos peligrosos, encontrados en el terreno.

   El operativo de desalojo ha comenzado la mañana de este martes, tal y como estaba previsto, y ha contado con carpas junto al acceso situado próximo al recinto ferial con técnicos de los servicios sociales para dar una primera atención a las personas desalojadas.

   Así ha captado el desalojo este martes el fotógrafo de Europa Press Germán Lama.

Contador

