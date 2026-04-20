El asentamiento ilegal de Sa Joveria, en Eivissa, será desalojado este martes a partir de las 10.00 horas

Una de las chabolas levantadas en el asentamiento de sa Joveria de Eivissa. - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

EIVISSA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El asentamiento ilegal de Sa Joveria, en el municipio de Eivissa, será desalojado este martes a partir de las 10.00 horas, según ha confirmado el Ayuntamiento de la ciudad.

Recientemente, el Consistorio recibió una notificación de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma autorizando la entrada, desmontaje y limpieza de la parcela conocida como Sa Joveria.

El Ayuntamiento había solicitado a los propietarios mediante un procedimiento de orden de ejecución el cumplimiento del deber de conservación de la propiedad con la retirada exhaustiva de los residuos y demás actuaciones necesarias en la parcela.

Ante la imposibilidad de hacerlo por parte de la propiedad, se inició un procedimiento judicial que autoriza la entrada, desmantelamiento y limpieza de dicha parcela, que posteriormente será vallada para evitar que esta situación se vuelva a producir.

En esta parcela se habían ido estableciendo infraviviendas, casetas y tiendas de campaña, pudiendo llegar a residir en ella unas 130 personas, según los últimos recuentos realizados por la Policía Local y los servicios sociales.

El Ayuntamiento lamentó que estas personas vivían allí sin unas condiciones mínimas de higiene y seguridad, sin fosas sépticas, sin agua potable, sin tratamiento de residuos, y con grave riesgo tanto para su salud como para su seguridad al existir riesgo de plagas y un alto riesgo de incendio ya que se identificaron hornillos, estufas, bombonas de gas y demás elementos destinados a cocinar y a hacer fuego.

Entre la documentación presentada por el Ayuntamiento y que forma parte del expediente y procedimiento judicial se encuentran varios informes de distintos organismos y entidades. En estos informes se señala el riesgo ambiental y sanitario asociado por posible contaminación del suelo y, en su caso, de aguas subterráneas, así como aumento del riesgo de episodios infecciosos vinculados a condiciones de higiene insuficientes.