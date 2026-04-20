El asentamiento ilegal de Sa Joveria, en Eivissa, será desalojado este martes a partir de las 10.00 horas

Una de las chabolas levantadas en el asentamiento de sa Joveria de Eivissa.
Una de las chabolas levantadas en el asentamiento de sa Joveria de Eivissa. - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: lunes, 20 abril 2026 16:24
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EIVISSA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El asentamiento ilegal de Sa Joveria, en el municipio de Eivissa, será desalojado este martes a partir de las 10.00 horas, según ha confirmado el Ayuntamiento de la ciudad.

Recientemente, el Consistorio recibió una notificación de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma autorizando la entrada, desmontaje y limpieza de la parcela conocida como Sa Joveria.

El Ayuntamiento había solicitado a los propietarios mediante un procedimiento de orden de ejecución el cumplimiento del deber de conservación de la propiedad con la retirada exhaustiva de los residuos y demás actuaciones necesarias en la parcela.

Ante la imposibilidad de hacerlo por parte de la propiedad, se inició un procedimiento judicial que autoriza la entrada, desmantelamiento y limpieza de dicha parcela, que posteriormente será vallada para evitar que esta situación se vuelva a producir.

En esta parcela se habían ido estableciendo infraviviendas, casetas y tiendas de campaña, pudiendo llegar a residir en ella unas 130 personas, según los últimos recuentos realizados por la Policía Local y los servicios sociales.

El Ayuntamiento lamentó que estas personas vivían allí sin unas condiciones mínimas de higiene y seguridad, sin fosas sépticas, sin agua potable, sin tratamiento de residuos, y con grave riesgo tanto para su salud como para su seguridad al existir riesgo de plagas y un alto riesgo de incendio ya que se identificaron hornillos, estufas, bombonas de gas y demás elementos destinados a cocinar y a hacer fuego.

Entre la documentación presentada por el Ayuntamiento y que forma parte del expediente y procedimiento judicial se encuentran varios informes de distintos organismos y entidades. En estos informes se señala el riesgo ambiental y sanitario asociado por posible contaminación del suelo y, en su caso, de aguas subterráneas, así como aumento del riesgo de episodios infecciosos vinculados a condiciones de higiene insuficientes.

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