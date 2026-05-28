Son Llàtzer gradúa a 55 residentes y reconoce la excelencia científica de su formación especializada. - CAIB

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Son Llàtzer ha celebrado el acto de graduación de 55 especialistas internos residentes que han finalizado este año su periodo formativo en el centro, donde durante el año pasado se formaba a un total de 162 residentes de diferentes promociones y años.

La ceremonia, celebrada en el salón de actos, ha reconocido el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los profesionales que han culminado esta etapa y ha puesto de relieve el peso de Son Llàtzer como centro de referencia en formación sanitaria especializada.

El acto ha arrancado con la bienvenida del doctor Javier Agüera, de la Dirección Médica, y del doctor Antonio Figuerola, jefe de estudios, y ha tenido también un marcado acento científico con la entrega de los Premios HUSLL-Mutual Mèdica a los mejores trabajos de investigación y a las mejores sesiones generales, un reconocimiento a la calidad del trabajo desarrollado por los residentes a lo largo de su periodo formativo.

En el apartado de investigación, el primer premio ha recaído en el trabajo 'La eficacia de la acupuntura como tratamiento de los sofocos en pacientes con cáncer de próstata avanzado: ensayo clínico randomizado Faetón', presentado por el doctor Julio Seco, del Servicio de Urología.

El segundo premio ha sido para 'Evaluación de la eficacia del plasma rico en plaquetas como tratamiento adyuvante en mujeres adultas con diagnóstico de liquen escleroatrófico previamente tratadas con clobetasol', presentado por la doctora María Corchero, de Dermatología.

En cuanto a las mejores sesiones generales, el primer premio ha sido para la sesión 'Enfermedad pulmonar intersticial en enfermedades autoinmunes sistémicas: una mirada compartida desde neumología y reumatología', presentada por la doctora Montserrat Bordoy y la doctora Elisabet Serra.

El segundo premio ha reconocido la sesión 'Debilidad progresiva y fatal en paciente pluripatológico. Sesión Clínico-Patológica', a cargo del doctor Juan Ignacio Brisa, el doctor Antoni Munar y la doctora Daniela Mendizábal.

La ceremonia ha incluido, además, la intervención 'El residente ante el final de la residencia', a cargo de la doctora Elisabet Serra y del doctor Marcial Dolz del Castellar, antes de la entrega de orlas y de la clausura institucional, que ha corrido a cargo de la gerente del Hospital Son Llàtzer, Soledad Gallardo.

Con este acto, el Hospital Son Llàtzer ha reconocido no solo la finalización del itinerario formativo de sus nuevos especialistas, sino también el valor de una formación sanitaria especializada comprometida con la calidad asistencial, la investigación y la mejora continua.