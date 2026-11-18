Son Llàtzer organiza una jornada de concienciación sobre la detección precoz de la EPOC - CAIB

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha organizado una jornada de concienciación sobre la detección de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

La actividad ha tenido lugar este miércoles con motivo del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

En ella han participado neumólogos, profesionales de enfermería, fisioterapeutas y pacientes, algunos de los cuales forman parte del Programa Paciente Activo del IBSalut.

La jornada ha servido para concienciar sobre la importancia del diagnóstico precoz y las medidas que permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Son Llàtzer cuenta con la Unidad Multidisciplinar de EPOC, acreditada como Unidad de Alta Complejidad por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), un reconocimiento a la calidad de su atención especializada y a su actividad docente e investigadora.

"Actualmente atendemos a 170 pacientes con EPOC avanzada, que disponen de un teléfono de contacto al que pueden llamar si sus síntomas empeoran. Este seguimiento nos ha permitido reducir los ingresos hospitalarios y las visitas a urgencias, además de conseguir un alto grado de satisfacción entre los pacientes y sus familiares", ha explicado la responsable de la unidad, Antonia Fuster.

LA EPOC, AL DETALLE

La EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo y una de las principales causas de mortalidad en España. En Baleares provoca 24,13 fallecimientos por cada 100.000 habitantes al año.

Según el estudio EPI-SCAN II, afecta al 11,1% de la población balear mayor de 40 años (13,6% de los hombres y 8,5% de las mujeres). En España, la prevalencia es del 11,8% (14,6 % en hombres y 9,4 % en mujeres).

Uno de los principales problemas es el elevado infradiagnóstico, dado que el 74,7% de las personas que padecen EPOC desconocen que tienen la enfermedad. Por ello, los especialistas insisten en la importancia de reconocer los primeros síntomas y comenzar el tratamiento antes de que avance.

La EPOC es una enfermedad respiratoria crónica y progresiva que incluye la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Los primeros síntomas suelen ser tos persistente, expectoración y falta de aire. En fases avanzadas puede dificultar actividades cotidianas como caminar o vestirse y hacer necesario el uso de oxígeno.

El tabaquismo es su principal causa, aunque también puede aparecer en personas no fumadoras por la exposición al humo de leña y otros combustibles, la contaminación o determinadas sustancias en el trabajo. También influyen factores genéticos, como el déficit de alfa-1-antitripsina, la prematuridad y las alteraciones del desarrollo pulmonar. El diagnóstico se realiza por medio de una espirometría, una prueba sencilla que mide la cantidad y la velocidad del aire expulsado de los pulmones.

Aunque la EPOC no tiene cura, existen tratamientos que ayudan a controlar los síntomas y reducir las agudizaciones. Dejar de fumar es fundamental para frenar su progresión. También se utilizan tratamientos inhalados, como broncodilatadores y antiinflamatorios, y se han incorporado tratamientos biológicos para determinados pacientes. La rehabilitación respiratoria, la actividad física adaptada, una alimentación equilibrada, la vacunación y, cuando es necesaria, la oxigenoterapia contribuyen a mejorar la calidad de vida.

Los especialistas recuerdan que ante síntomas como tos persistente, expectoración habitual o dificultad para respirar es importante consultar con un profesional sanitario. Detectar la enfermedad a tiempo permite iniciar medidas que pueden frenar su progresión.