Son Pardo acogerá este sábado una jornada con carreras de 'trot', gastronomía, música y actividades familiares

Acto de presentación de la jornada 'Chapeau, sa Roqueta'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM) ha presentado este miércoles el cartel y la programación de 'Chapeau, sa Roqueta, una jornada especial que se celebrará este sábado en el Hipódromo de Son Pardo y que combinará las carreras de 'trot' con moda, gastronomía, música y actividades para toda la familia.

En la presentación han participado el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, el presidente del IEHM, Gaspar Oliver, y el presidente de la Federación Balear de Trote, Juan Antonio Rosselló Comas.

En un comunicado, el Consell de Mallorca ha indicado que uno de los grandes protagonistas de la jornada será el Grand Prix des Baleares Eqwin, que este año celebra su 20º aniversario. El programa deportivo incluye también el Premi Société TF, el Critèrium Nacional y el Premi Aniversari FBT, entre otras carreras.

Bestard ha destacado que con 'Chapeau, sa Roqueta' se trata de abrir Son Pardo a nuevos públicos y ofrecer una jornada en la que el 'trot' sea el gran protagonista, acompañado de una programación pensada para que las familias puedan disfrutar del hipódromo. Además, ha señalado que el 20º aniversario del Grand Prix des Baleares es una ocasión "especial para poner en valor una prueba plenamente consolidada dentro del calendario hípico".

La jornada se completará con un desfile de moda, degustación de producto local, juegos y animación infantil y espectáculos ecuestres. La música también tendrá un papel destacado con los DJ Antto Cabanellas y Biel Castell Cladera, que amenizarán la jornada en Son Pardo. Además, el hall del hipódromo acogerá una exposición de arte, artesanía y moda.

La moda y la elegancia también tendrán un protagonismo especial durante la jornada con un concurso que premiará a la mujer más elegante y original, al hombre más elegante y al hombre más original, invitando a los asistentes a formar parte del espíritu de 'Chapeau, sa Roqueta'.

De este modo, 'Chapeau, sa Roqueta' propone una jornada que va más allá de las carreras y combina deporte, cultura, gastronomía, música y ocio con el objetivo de acercar el 'trot' y el Hipódromo Son Pardo a nuevos públicos. La jornada comenzará a las 11.00 horas y finalizará a las 17.30 horas, con una programación continuada de carreras y actividades durante todo el día.