Sorprenden a dos conocidos delincuentes abordando a turistas en Playa de Palma para robarles. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a dos hombres que fueron sorprendidos en Playa de Palma mientras abordaban a turistas para robarles.

La actuación la han llevado a cabo agentes que formaban parte de una unidad de paisano en un dispositivo conjunto con la Policía Nacional, según han indicado en una nota de prensa.

Los individuos han sido detenidos como presuntos autores de un delito de hurto en grado de tentativa y un delito de amenazas a agentes de la autoridad.

La intervención tuvo lugar la noche del pasado 13 de agosto, momento en que la patrulla no uniformada reconoció a dos hombres conocidos por su actividad delictiva e inició una vigilancia discreta.

Los agentes observaron cómo ambos individuos se dedicaban a abordar a turistas con la excusa de indicarles una dirección, aprovechando el momento para abrazarles e intentar sustraerles objetos de sus bolsillos.

Pocos minutos después, los policías presenciaron cómo uno de los hombres, un rumano de 38 años, cerraba el paso a un grupo de turistas, mientras su compinche, un argelino de 40 años, abrazaba a uno de ellos por la espalda y lograba sustraerle la cartera. Inmediatamente después, intentó robar el teléfono móvil a otro miembro del grupo.

En ese instante, los agentes se identificaron como agentes de la autoridad, el ladrón arrojó la cartera al suelo y, junto a su compañero, mostraron una actitud agresiva y se resistieron a la detención.

La cartera sustraída fue devuelta a su propietario y se confeccionó denuncia in situ por lo ocurrido.

Una vez en dependencias policiales, profirieron graves amenazas de muerte a los agentes. La Sala de Atestados instruyó las primeras diligencias y, posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de la Policía Nacional.