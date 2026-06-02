Sube un 7,8% el precio de la vivienda usada en Baleares hasta acercarse a los 5.300 euros/m2, según idealista

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PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en Baleares en el mes de mayo se ha situado en los 5.285 euros por metro cuadrado, lo que representa un incremento del 7,8% con respecto al mismo mes del año anterior.

Estos son algunos de los datos publicados por el último índice de precios del portal inmobiliario idealista, en el que el archipiélago figura como la comunidad más cara de España por delante de la Comunidad de Madrid con 4.739 euros/m2 y Euskadi con 3.546 euros/m2.

En el lado opuesto se encuentran Extremadura --1.077 euros/m2--, Castilla-La Mancha --1.106 euros/m2-- y Castilla y León --1.336 euros/m2--, que son las comunidades más económicas.

Por municipios, las subidas de precio más pronunciadas se han registrado en sa Pobla --2.604 euros/m2, un 40,9% más caras--, Felanitx --2.823 euros/m2, un +35,3%-- y Artà --3.738 euros/m2, +34,1%--.

Aún así, las localidades con el precio más caro de cada isla son Formentera con algo más de 9.000 euros/m2, Sant Joan de Labritja superior a los 8.200 euros/m2, Andratx con cerca de 7.650 euros/m2 y Sant Lluís que supera los 5.000 euros/m2. En el lado opuesto, se encuentran Petra con casi 2.500 euros/m2, sa Pobla con el precio ya mencionado y Muro con casi 2.700 euros/m2.

No obstante, hay lugares en los que los precios de las viviendas de segunda mano han bajado como son Santa Maria del Camí --una bajada del 9,1% y un precio de casi 4.400 euros/m2--, Puigpunyent --baja 7,4%, por encima de los 5.000 euros/m2-- o Sant Antoni --baja un 0,7%, con casi 6.700 euros/m2--.

En las principales ciudades de cada isla, los incrementos de precio son algo dispares con Maó a la cabeza del aumento con casi 3.700 euros/m2 --un +15,9%--, seguida de Palma con alrededor de 5.200 euros/m2 --un +8,3%--, Eivissa con aproximadamente 7.100 euros/m2 --un +6,8%-- y Formentera con el precio citado anteriormente --un +2,8%--.

Por su parte, el precio de la vivienda usada en España ha registrado una subida del 16,9% interanual durante el mes de mayo, hasta situarse en los 2.795 euros/m 2. Este dato supone además una subida de un 4,5% en los tres últimos meses, de un 1,7% con respecto al mes anterior y el precio más alto de la vivienda usada en España desde que idealista tiene registros.

Así, todas las comunidades autónomas muestran actualmente precios superiores respecto al mismo mes del año anterior, una tendencia que lidera la Región de Murcia con un repunte del 24,6%, seguida por Cantabria --un +19%--, Andalucía --un +18,3%-- y Asturias -- un +17,1%--. Por el contrario, los menores ascensos interanuales de este mes se han dado en Baleares y Canarias, con un 8%.