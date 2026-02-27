Suben un 5,7% las compraventas de viviendas en Baleares en 2025 pero con descenso de operaciones en el último trimestre

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria en Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado algo más de 14.600 operaciones de compraventa de vivienda a lo largo de 2025, lo que implica un incremento del 5,7% con respecto al año anterior, pese a que en el último trimestre la actividad del mercado retrocedió un 3,2% con respecto a 2024.

Estos son algunos de los datos que se extraen del informe sobre el mercado inmobiliario de Baleares del cuarto trimestre de 2025, elaborado por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares.

Por islas, en Mallorca se han producido 2.784 operaciones en el último trimestre --un 1,2% más que en el trimestre pasado--, Menorca 389 --casi un 6% más-- y las Pitiusas 412 --un 11,2% menos--.

Palma es donde más compraventas se han hecho en el último trimestre de 2025 --un total de 1.059 compraventas--, lo que supone un descenso del 10,4% con respecto al trimestre pasado y del 5,4% con el mismo trimestre de 2024 pero un crecimiento interanual en los últimos doce meses del 7,7%.

En cuanto a la tipología de vivienda, la nueva ha ganado peso al representar el 19,4% de las operaciones totales del trimestre y registrar una mejora interanual del 4,4%, mientras que la vivienda usada ha sido el 80,6% y la protegida representa el 0,2%.

Otro de los aspectos a destacar es que aumenta la proporción de las viviendas unifamiliares en las compraventas hasta representar el 22,7% de las transacciones del cuarto trimestre, frente al 77,3% de los pisos.

El informe ha pronosticado que los precios "difícilmente" pueden moderarse ante un escenario de "fuerte demanda y oferta limitada". En cuanto al número de anuncios de viviendas ofertadas, en Palma se han incrementado en unas 100 en los últimos meses, en Calvià se han perdido 190, en Ciutadella 54, en Andratx 20 y en Eivissa han aumentado en 69.

Así, el precio medio interanual en Baleares se sitúa en cerca de 4.000 euros/m2, lo que supone el máximo de la serie histórica y un incremento del 11,5% respecto al año anterior. En el caso de la vivienda nueva, el precio también alcanza récords al situarse en los 3.984 euros/m2, aunque se ve superada por el precio de la vivienda usada que se coloca en los 3.989 euros/m2.

La ciudad de Palma continúa con una tendencia alcista, con un precio medio registrado de 4.086 euro/m2, lo que representa un crecimiento interanual del 12,5%.

La vicepresidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares y de la Asociación Apibaleares, María Garau, ha subrayado que el mercado ha finalizado 2025 con niveles de actividad "muy positivos", al dar "continuidad al proceso de recuperación tras el parón provocado por la subida de los tipos de interés".

Garau ha explicado que, aunque se aprecia un ligero descenso trimestral en las operaciones, el año cierra con un 5,7% más de compraventas que en 2024, impulsado por "un crecimiento constante de la población y el número de hogares", así como por un entorno macroeconómico que "acompaña con creación de empleo y aumento salarial".

LAS OPERACIONES DE EXTRANJEROS SE ACERCAN AL TERCIO

Uno de los datos destacados del cierre de año es el incremento de la demanda externa, ya que el 31,5% de las compras de vivienda en el cuarto trimestre han correspondido a extranjeros, frente al 29,5% del trimestre anterior.

En términos absolutos, los extranjeros han realizado 1.122 compras por parte de ciudadanos internacionales en el trimestre, con alemanes --41%--, británicos --9,6%-- e italianos --5,4%-- como nacionalidades con mayor peso.

Por otra parte, en el último año se han formalizado 10.467 hipotecas sobre viviendas --un 4,2% más interanual--, con un endeudamiento medio por vivienda de casi 275.000 euros, cifra que marca un nuevo máximo histórico tras crecer un 15% en un año. El tipo de interés medio se ha moderado hasta el 2,96%, con un 58,4% de los nuevos créditos firmados a tipo fijo.

En cuanto al alquiler, los precios de oferta han experimentado un ligero ajuste trimestral del -0,5%, al situarse la mensualidad en los 19,1 euros/m2 en el conjunto de las islas, aunque mantienen un avance interanual del 8,5%.